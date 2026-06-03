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»¨»ïÌ¾¡§ Political Science Research and Methods
ÏÀÊ¸Ì¾¡§ Voting for Gender Balancing? The Effect of a Multiple-Vote System on Women¡Çs Representation
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