株式会社わたしのお教室（本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太）が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」が、人気コンテンツ 「Teacher`s STORY」にて、世界が注目するスポーツ「ピックルボール」の現役プロ・伊藤真侑さんのインタビュー動画を公開いたしました。

https://about.mana-tea.jp/tstory/ito

伊藤 真侑先生 ピックルボール

＜プロフィール＞ ピックルボール選手兼コーチ。大学卒業後にコンサルティングファームへ就職したことをきっかけに、2024年に競技を開始。練習開始からわずか数ヶ月で頭角を現し、2025年にはUPA Asia Trailblazers Season1に日本人から唯一選出され、アメリカでのトレーニングに参加。PPA Orange County Cup 5.0 ミックスダブルス優勝、女子ダブルス2位、PJF Pickleball Championships 2025 女子ダブルス ベスト4など、国内外の大会で実績を重ねる。 UPA Asiaとは：PPA Tour Asiaを運営する団体で、アジアにおけるプロ・アマチュア向けのピックルボールツアーの展開を通じて、世界水準の大会機会や選手育成の場を提供している 【経歴】 2024年10月 Asia Pickleball Games Taiwan 出場 (日本強化選手) 2025年2月 Sketchers PWR Masters Japan 女子ダブルス4位 2025年4月 UPA Trailblazers に選出され、アメリカでの3ヶ月集中トレーニングに参加 2025年6月 PPA Orange County Cup 5.0 ミックスダブルス優勝、女子ダブルス2位 2025年7月 UPA Asia契約プロとしてPPA Asiaを中心にプロツアーへ参戦

競技歴わずか2年で数々の大会で優勝！世界に挑む現役のプロが語る「過程を信じる」上達の極意

伊藤先生は、競技を始めて間もない時期から国内外の大会で実績を重ね、現在もプロツアーを中心に活動を続けています。選手として世界最前線で活躍しながら、最新トレンドを実戦で検証し続ける一方で、RPO認定コーチとして「なぜそのプレーをするのか」を緻密に言語化する指導力も伊藤先生の大きな強みです。 初心者から中級者までがつまずきやすいポイントを先回りして設計し、毎回のレッスンで「できた！」という小さな達成感を積み重ねていきます。

スマホで完結、ピックルボール専門パーソナルコーチ

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▪️こんな方におすすめ ・社会人で練習時間は限られるが、効率よく実戦力を高めたい中級者 ・大会出場を視野に入れ、弱点の優先度を整理して伸ばしたい方 ・独学に限界を感じ、専門的な視点で軌道修正したい経験者 本レッスンは、正解をひとつに固定せず、プレースタイルに合わせて最適解を一緒に探す設計です。 トライして生まれた違和感や疑問は大歓迎です。 感想を共有いただくことで、次の一手がより明確になります！ ▪️回答の方法 チャットレッスン（10回） ▪️価格：5,000円（税込）

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

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「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。 150以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

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当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。 会社名：株式会社 わたしのお教室 代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太 所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F コーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/ 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

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