¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Âå¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤ËÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ·ï¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ200¡ó¤ËÁý²Ã
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥»¥ó¥Ç¥£¥¢(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢ºòº£¤Î¾ðÀª°²½¤ËÈ¼¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤È²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤Î¥»¥Ã¥ÈÆ³Æþ·ï¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç200¡ó¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¤Ë¡ÖÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µë¡×¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤òÇÓ½ü¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¹ØÆþ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTABANERU(¥¿¥Ð¥Í¥ë)¡×¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(1)2026Ç¯¡¢²È·×¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤Î·üÇ°¤Ø¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°
¸½ºß¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿¥ê¥¹¥¯¤ËÈ¼¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÇäÅÅ±×¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤ß¤ÎÆ³Æþ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡Ö¹âÆ¤¹¤ëÅÅµ¤¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Î¡Ö²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¥»¥Ã¥ÈÆ³Æþ¡×¤Ø¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¥»¥Ã¥ÈÆ³ÆþÎ¨¤ÎÊÑ²½
(2)ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¤ÎÌä¹ç¤»Áý²Ã
ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½¼¼Â¤·¤¿Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÅÎÏ¹âÆÂÐºö¡×¡ß¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×
¡ÖÅÅµ¤Âå¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¶±¤¨¤ë¤è¤ê¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ·î¡¹¤Î¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÄäÅÅ¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬¡¢Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(3)¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
¡¦²È·×¤ò¼é¤ë¡Ö·ÐºÑÀ¡×
ÆüÃæ¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬ºî¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤òÃßÅÅÃÓ¤ËÃù¤á¡¢Ìë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ØÆþÅÅÎÌ¤òÍÞ¤¨·î¡¹¤ÎÅÅµ¤Âå¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÔ¿´Éô¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥µ¥¤¥º´¶
¶áÇ¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤êºÇ¿·¤ÎÃßÅÅÃÓ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡1Âæ～2ÂæÊ¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏ¤ä¶¹¾®ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ³ÆþÄº¤±¤Þ¤¹¡£
(4)º£¸å¤ÎÅ¸³« ¶È³¦¤Î¥¿¥Öー¤ËÄ©¤à¿·»ö¶È¡§¶¦Æ±¹ØÆþ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTABANERU(¥¿¥Ð¥Í¥ë)¡×
TABANERU¤È¤Ï¡¢ÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç´õË¾¼Ô¤òÊç¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¦ÃßÅÅÃÓ¤ò¶¦Æ±¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·»ö¶È¡ÖTABANERU¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤ÎÇÓ½ü¡§ ½¾Íè¤ÎÂ¿½Å²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¤ä²áÅÙ¤Ê¹¹ðÈñ¤ò¥«¥Ã¥È¡£¥æー¥¶ー¤ò¡ÖÂ«¤Í¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¥áー¥«ー¡¦¾¦¼Ò¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤ÇÄ´Ã£¡£
¡ü ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à²½¡§ ¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¡£
¡ü ÃÏ°è¹×¸¥¡§ ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÅÅÎÏ¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡Ö¼«µë¼«Â¤ÎÎØ¡×¤ò¹¤²¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTABANERU¡×³µÍ×
¡ÚÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥»¥ó¥Ç¥£¥¢¡Û
¡ÖÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë²È·×¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£TABANERU¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ÂÇä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤òÇÓ¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ØÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÇÆÏ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µëÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×