2Ëü¿Í¤Î¡ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡É¼ÒÆâÊó¤Ø¡¡～Daigas¥°¥ëー¥×Êó¡Ö¤¬¤¹Åõ¡×¡¢·ÐÃÄÏ¢Web¼ÒÆâÊóÉôÌç¤ÇÁí¹ç¾Þ¼õ¾Þ～
――¼ÒÆâÊó¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤°¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ä³¤³°Å¸³«¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼«Í³²½¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ä¡£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢Daigas¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î»Ñ¤â¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖDaigas¥°¥ëー¥×¤ÎÁÛ¤¤¤ä¾ðÊó¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¼ÒÆâ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤¤¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬²ñ¼Ò¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¸þ¤¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥ëー¥×Êó¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÒÆâÊó¡Ë¡Ö¤¬¤¹Åõ¡×¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤ò°ìÊýÅª¤ËÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛ¤¤¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ø¡£
¡¡¤¬¤¹Åõ¤ò¤á¤°¤ë»ä¤¿¤Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤Î·ÐÃÄÏ¢¿äÁ¦¼ÒÆâÊó¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆWeb¼ÒÆâÊóÉôÌç¤ÎÁí¹ç¾Þ¼õ¾Þ¤Ø¤È¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¬¤¹Åõ¤¬²¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâÊó¡Ö¤¬¤¹Åõ¡×¤Î±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー
´°À®·Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹µÄÏÀ¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¤¹Åõ¤Î¤¢¤êÊý¡¡º£Ç¯¤Ç80Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¤¹Åõ¤Ï1947Ç¯¤ËÂçºå¥¬¥¹¤Î¼ÒÆâÊó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¸Ä¼ÒÊó¤«¤é¥°¥ëー¥×Êó¤Ø¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏWeb¼ÒÆâÊó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¬¤¹Åõ¤Ï¾ï¤ËDaigas¥°¥ëー¥×¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Web²½¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð¤ÄÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥Úー¥¸¹½Â¤¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤éÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¸»ú¤¬Â¿¤¯¤ÆÆÉ¤àµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±ÜÍ÷Î¨¤â¿¤ÓÇº¤ß¡¢¤»¤Ã¤«¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÏÌó160¼Ò¡¢³¤³°¤ò´Þ¤á½¾¶È°÷¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¡£»ö¶ÈÎÎ°è¤âÆ¯¤Êý¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤äÁê¸ßÍý²ò¤ò¤É¤¦°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¬¤¹Åõ¤òÃ±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®ÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¡È¼´¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¾®¼êÀè¤Î²þÁ±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤¹Åõ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâÊó¡Ö¤¬¤¹Åõ¡×ÁÏ´©¹æ¡Ê1947Ç¯¡Ë
¤¬¤¹Åõ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿
¡ÖÃÎ¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò°é¤Æ¤ë»Å³Ý¤±¡¡2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¤¹Åõ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃÎ¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼ÂÁõ¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÀ¤¤¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ¤·Ú¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¼ÒÆâÊó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹½À®¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¡×¡Ö¤·¤´¤È¡×¡Ö¤Ê¤«¤Þ¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Î4¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÀ°Íý¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºþ¿·¤·¡¢µ»ö¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ´ØÏ¢¾ðÊó¤Ø¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤äÄÌÃÎ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¸µ¡Ç½¤òÀß¤±¡¢ÆÉ¤ß¼ê¼«¿È¤¬»È¤¤Êý¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤Ï¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤éÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÐÊý¸þÀ¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤µ¤¹¥¬¤Ã¥¹¡ª¡×¥Ü¥¿¥ó¤ä¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÊÖ¿®µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈºÆË¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²ñÏÃ¤¬¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬ºÇ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢½¾¶È°÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö¤¬¤¹Åõーー¥¯¡ª¡×¤Ç¤¹¡£¤ªÂê¤ËÂÐ¤·2Âò¥Ü¥¿¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤â¼«Á³¤È¹¤¬¤ëÀß·×¤¬¡¢±þ±ç¤ä¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µ¡Ç½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡Æ¤¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤¬¤¹Åõ¤ò¡ÈÆÉ¤à¼ÒÆâÊó¡É¤«¤é¡ÈÃÎ¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÒÆâÊó¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¤¬¤¹Åõ
½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢´Ø¤ï¤ì¤ëÀß·×¤Ë
¡È¤è¤â¤ä¤Þ¡É¤¬À¸¤ó¤À¥Ê¥Ê¥á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¡¤¬¤¹Åõ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷¤¬½êÂ°¤ä²ñ¼Ò¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉáÃÊÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¡¢³«»Ï¤«¤é¤ª¤è¤½2Ç¯¤ÇÌó40²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç½¾¶È°÷¤«¤éÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂ¾¼Ò¡¦Â¾Éô½ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÉáÃÊÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£¤¬¤¹Åõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É»ÑÀª¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃëµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î¹©É×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥Æー¥Þ¤Î°ìÎã
¥¤¥ó¥É»ö¶È¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ä¥¢ー¤Ê¤É
¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢°é»ù¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼ñÌ£¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¡ÖÉý¹¤¤Ç¯Âå¡¦ÁÈ¿¥¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î²¿¤«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤¬¤¹Åõ¤Ç°é¤ó¤Ç¤¤¿¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¡×¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¥Ê¥Ê¥á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¡×¤Î°ì¾ìÌÌ
Îò»Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¡Ö¥¬¥¹¥Ó¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤¬¤¹Åõ¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë°Ê¹ß¡¢¤¬¤¹Åõ¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡Ö¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¤¬¤¹Åõ¤¬¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î·ÐÃÄÏ¢¿äÁ¦¼ÒÆâÊó¿³ºº¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤¹Åõ¤ÏWeb¼ÒÆâÊóÉôÌç¡Ê±þÊç¿ô55ºîÉÊ¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÁí¹ç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¡ÖDaigas¤è¤â¤ä¤Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î»î¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á¤ò¥´ー¥ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¤¬¤¹Åõ¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖDai¤ï¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Dai¤ï¤ó¥¯¥¤¥º¤äAIÍ×Ìó¤Îµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¬¤¹Åõ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÆü¾ï¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¤¹Åõ¤Ï´°À®·Á¤ò»ý¤¿¤º¡¢½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤¹Åõ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£