¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ßBOSS¡ÛÂ¿Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤ò¼«Æ°²½¡ª ¡ÖAirlogi¡×¤¬¥Ï¥ó¥°¥êー¥É¼Ò¤Î¼õÃí¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBOSS¡×¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò³«»Ï
Ç¯´Ö6,000Ëü·ï¤ò½èÍý¤¹¤ëOMS¡¦WMS°ìÂÎ·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¾´¹°¡Ë¤Ï¡¢
¥Ï¥ó¥°¥êー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÉð ½¤ÇÏ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë
¼õÃí¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBOSS¡×¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎEC¥âー¥ë¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢ºß¸Ë¹¹¿·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ò¹â¤á¡¢
Çä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/347443/images/bodyimage1¡Û
¡ÚÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎEC»Ô¾ì¤Ï¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢
»ö¶È¼Ô¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥âー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢
¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤äSNSÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÎÏ©¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÎÏ©¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡Öºß¸Ë¤ÎÊ¬»¶¡×¤È¡Ö¼õÃí½èÍý¤ÎÈÑ»¨²½¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½Ð²Ù¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤äÊªÎ®¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡ÊRSLÏ¢·ÈÅù¡Ë¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖBOSS¡×¤ò
ÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÂ¿Å¹ÊÞ´Ö¤Î¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤äºß¸ËÆ±´ü¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò
¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤Ê°ì³çÊÔ½¸¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ÖAirlogi¡×¤Ï¡¢
¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¼õÃí¥Õ¥íー¤äÊªÎ®Ï¢·È¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ø¤Î²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Î¾¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¶¯¤ß¤òÊä´°¤·¹ç¤¤¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡Öºß¸Ë¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ë¤è¤ëÇä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¤Î¥¼¥í²½¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¶ÈÌ³¤Î´°Á´¼«Æ°²½¡×
¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
EC»ö¶È¼Ô¤¬»öÌ³ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢
ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¡×¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦ºß¸ËÆ±´ü¤Î´°Á´¼«Æ°²½
¡¡¡¡¡ÖBOSS¡×¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À¼õÃí¾ðÊó¤ò¡ÖAirlogi¡×¤ØÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Â¾¥âー¥ë¤Ø¤Îºß¸Ë¿ô¹¹¿·¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¡¡¤ªµÒÍÍ¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¡Öºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢
¡¡¡¡Å¹ÊÞ¤ÎÉ¾²Á¡Ê¥ì¥Ó¥åー¡Ë°Ý»ý¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Çä¤ê±Û¤·¡Ê·çÉÊ¡Ë¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò
¡¡¡¡¥¿¥¤¥à¥é¥°¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿¼Ìë¤ä¥»ー¥ë»þ¤ÎµÞ·ã¤ÊÃíÊ¸Áý¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È:
¡¡¡¡¡ÖBOSS¡×¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊªÎ®ÁÒ¸Ë¡ÊRSLÅù¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢
¡¡¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤ÎÂ¿Å¹ÊÞ´ÉÍý¤ò¡ÖAirlogi¡×¤Ç¸úÎ¨²½¡£
¡¦¿ÍÅª¥ß¥¹¤òÇÓ½ü¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®Æ°¤¬¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤òÊªÍýÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºß¸Ë´ÉÍý¤ä¼õÃí½èÍý¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í°÷¤ò¡¢
¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍø±×¤òÀ¸¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ø
¡¡¡¡ºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ºß¸ËÍ½Â¬µ¡Ç½¤Î¶¦Í¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALEÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë
Éé²Ù·Ú¸ºÂÐºö¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿µ¡Ç½²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¾´¹°¡Ë¤Ï¡¢
¥Ï¥ó¥°¥êー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÉð ½¤ÇÏ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë
¼õÃí¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBOSS¡×¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎEC¥âー¥ë¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢ºß¸Ë¹¹¿·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ò¹â¤á¡¢
Çä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎEC»Ô¾ì¤Ï¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢
»ö¶È¼Ô¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥âー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢
¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤äSNSÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÎÏ©¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÎÏ©¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡Öºß¸Ë¤ÎÊ¬»¶¡×¤È¡Ö¼õÃí½èÍý¤ÎÈÑ»¨²½¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½Ð²Ù¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤äÊªÎ®¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡ÊRSLÏ¢·ÈÅù¡Ë¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖBOSS¡×¤ò
ÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÂ¿Å¹ÊÞ´Ö¤Î¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤äºß¸ËÆ±´ü¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò
¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤Ê°ì³çÊÔ½¸¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ÖAirlogi¡×¤Ï¡¢
¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¼õÃí¥Õ¥íー¤äÊªÎ®Ï¢·È¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ø¤Î²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Î¾¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¶¯¤ß¤òÊä´°¤·¹ç¤¤¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡Öºß¸Ë¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ë¤è¤ëÇä¤ê±Û¤·¥ê¥¹¥¯¤Î¥¼¥í²½¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¶ÈÌ³¤Î´°Á´¼«Æ°²½¡×
¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
EC»ö¶È¼Ô¤¬»öÌ³ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢
ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡ÖÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¡×¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦ºß¸ËÆ±´ü¤Î´°Á´¼«Æ°²½
¡¡¡¡¡ÖBOSS¡×¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À¼õÃí¾ðÊó¤ò¡ÖAirlogi¡×¤ØÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Â¾¥âー¥ë¤Ø¤Îºß¸Ë¿ô¹¹¿·¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¡¡¤ªµÒÍÍ¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¡Öºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢
¡¡¡¡Å¹ÊÞ¤ÎÉ¾²Á¡Ê¥ì¥Ó¥åー¡Ë°Ý»ý¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Çä¤ê±Û¤·¡Ê·çÉÊ¡Ë¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò
¡¡¡¡¥¿¥¤¥à¥é¥°¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿¼Ìë¤ä¥»ー¥ë»þ¤ÎµÞ·ã¤ÊÃíÊ¸Áý¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È:
¡¡¡¡¡ÖBOSS¡×¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊªÎ®ÁÒ¸Ë¡ÊRSLÅù¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢
¡¡¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤ÎÂ¿Å¹ÊÞ´ÉÍý¤ò¡ÖAirlogi¡×¤Ç¸úÎ¨²½¡£
¡¦¿ÍÅª¥ß¥¹¤òÇÓ½ü¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®Æ°¤¬¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤òÊªÍýÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºß¸Ë´ÉÍý¤ä¼õÃí½èÍý¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í°÷¤ò¡¢
¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍø±×¤òÀ¸¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ø
¡¡¡¡ºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£¸å¤Ï¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ºß¸ËÍ½Â¬µ¡Ç½¤Î¶¦Í¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALEÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë
Éé²Ù·Ú¸ºÂÐºö¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿µ¡Ç½²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø