¡È¹âµéÉÊ¡É¤Î¾ï¼±¤òÇË²õ¡£¥×¥íµé¥¸¥ó¥Ð¥ë¥«¥á¥éHJD05¤¬³ØÀ¸¤Î¼ê¤Ë¤âÆÏ¤¯²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£
L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¸¥ó¥Ð¥ë¥«¥á¥é¡ÖHJD05¡×¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¶áÇ¯¡¢SNS¾å¤Ç¤ÎVlogÇÛ¿®¤äÆü¾ï¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¼ê¥Ö¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂç¼ê¥áー¥«ー¤ÎËÜ³Ê¥«¥á¥é¤Ï¹â²Á¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö½Å¤¯¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¹â²è¼Á¡¦·ÚÎÌ¡¦Äã²Á³Ê¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ Î¹¹ÔÀè¤ÎÀä·Ê¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë»Ä¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤·¤¿¡¢³ØÀ¸¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¹â¥³¥¹¥Ñ¥Ý¥±¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤È³«È¯·Ð°Þ
¶áÇ¯¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÉáµÚ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ëVlogÀ©ºî¤äÆ°²èÅê¹Æ¤¬µÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¼ê¥Ö¥ì¤Ç±ÇÁü¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖËÜ³Ê¥«¥á¥é¤Ï¹â¤¯¤Æ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÌÌÅÝ¤Ç»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´ûÂ¸¤Î¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¼ê¥Ö¥ì¤¬Èò¤±¤é¤ì¤º¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥á¥é¤Ï¹â³Û¤ÇÁàºî¤¬Ê£»¨¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÆü¾ïÅª¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥íµé¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢HJD05¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö·ÈÂÓÀ¡¦ÁàºîÀ¡¦±ÇÁüÉÊ¼Á¡¦²Á³Ê¡×¤Î 4 ¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3 ¼´¥¸¥ó¥Ð¥ë¤Ë¤è¤ë¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤È 4K ¹â²è¼Á»£±Æ¤ò¼Â¸½¡£³ØÀ¸¤ä½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇ¶¯¤Î°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302638/ Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y302638.htmlhttps://item.rakuten.co.jp/smahoservice/y302638/
Æü¾ï¤«¤éÎ¹Àè¤Þ¤Ç¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌö
HJD05 ¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤Ç¡¢Î¹¹Ô¡¦¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î Vlog¡¦¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¡¦²ÈÂ²¤ÎµÇ°»£±Æ¡¦SNS Åê¹ÆÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¡£³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï»£±Æ¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤òÁª¤Ð¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¿ÊÅª¤Ê»£±Æµ¡Ç½¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³
HJD05¤Ï¡¢7500Ëü²èÁÇ¤Î¹âÀººÙ¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢4K/30fpsÆ°²è»£±Æ¤ËÂÐ±þ¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁüµÏ¿¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë3¼´¥¸¥ó¥Ð¥ëµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â³ê¤é¤«¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±ÇÁü¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¼ê¥Ö¥ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¤Î±ÇÁüÀ©ºî¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ°²èÉÊ¼Á¤¬¡¢¼ê»ý¤Á»£±Æ¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÁàºîÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢1.72¥¤¥ó¥Á¤Î¹âÀººÙHD¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀßÄêÊÑ¹¹¤äºÆÀ¸Áàºî¤â¥¹¥àー¥º¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ëÀß·×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤ÏÀÖ¿§¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ëµ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£ AI¼«Æ°´éÄÉÈøµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ò¼«Æ°¤ÇÇ§¼±¤·¡¢ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±Æ¤äVlog¤Ç¿ÍÊª¤òÃæ¿´¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¼êÆ°¤Ç¥Õ¥©ー¥«¥¹Ä´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÏºî¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ »£±Æ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹»£±Æ¤ä¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»£±Æ¥âー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Äº¤Ç¤ÎÆü¤Î½Ð¡¢ÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤Î»þ´Ö·Ð²á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ÎÌöÆ°´¶¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤¬´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¨ºÂ¤Ê¶¦Í¤È¥¹¥È¥ìー¥¸µ¡Ç½
»£±Æ¸å¤Î¹©Äø¤â´Ê·é¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wi-FiÀÜÂ³µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÂ¨ºÂ¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤¡¢SNSÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬¥¹¥àー¥º¡£»£±Æ¤«¤éÅê¹Æ¤Þ¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Î»þ´Ö¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£ ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÏ¢Â³»£±Æ»þ´ÖÌó3»þ´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¡¢1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»£±Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¼ÅÅ¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÇÛ¿®¤äÊ£¿ô¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏºÇÂç128GB¤ÎTF¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢4K±ÇÁü¤Ç¤âÂçÎÌ¤Î»£±ÆÁÇºà¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢31¼ïÎà¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢¡£»£±Æ¸å¡¢¥«¥á¥é¾å¤Ç¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ë¿§Ä´Ä´À°¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ーÅ¬ÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸½¾ì¤Ç´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É÷·Ê¤Î¿§²¹ÅÙÊäÀµ¤«¤éÊ·°Ïµ¤Åª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー½èÍý¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
SNS ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à YouTube ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä Vlog ½é¿´¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÂ´¶È¡ª¡×¡ÖVlog ½é¿´¼Ô¤¬ÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¤Ù¤ºÇ¶¯¥Ý¥±¥Ã¥È¥«¥á¥é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥åーÆ°²è¤âÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£YouTubeÆ°²è : https://www.youtube.com/watch?v=J96sRirrs64
¹ØÆþÆÃÅµ¤ÈÊÝ¾ÚÂÎÀ©
¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡¢Íî²¼ËÉ»ßÍÑ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤·¡¢½é´üÉÔÎÉ¤äÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Ç¤Î¸Î¾ã¤ËÂÐ±þ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥«¥á¥é¹ØÆþ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§HJD05 ¥»¥ó¥µー¡§7500Ëü²èÁÇ¹âÀººÙ¥»¥ó¥µー Æ°²èÀÇ½¡§4K/30fpsÂÐ±þ ÊäÀµµ¡¹½¡§3¼´¥¸¥ó¥Ð¥ë ±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¡§1.72¥¤¥ó¥ÁHD¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë ¼çÍ×µ¡Ç½¡§AI¼«Æ°´éÄÉÈø¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡¢¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡¢31¼ïÎà¥Õ¥£¥ë¥¿ー ÀÜÂ³µ¡Ç½¡§Wi-FiÂÐ±þ ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§Ï¢Â³»£±Æ»þ´ÖÌó3»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»£±ÆÂÐ±þ ¥¹¥È¥ìー¥¸¡§ºÇÂç128GB¤ÎTF¥«ー¥ÉÂÐ±þ ÉÕÂ°ÉÊ¡§¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥× ÊÝ¾Ú¡§1Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú
²ñ¼Ò³µÍ×
L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢À½ÉÊ¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á²¤ÊÆ¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¤ØÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³È½¼¤·¡¢Îß·×1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆü¾ï¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³×¿·À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¼ÒÌ¾¡§L&L¥é¥¤¥Ö¥êー¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼Ô¡§»ÖÅÄ±ÑÃÎ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¶ÓÄ®3-1-13Î©ÀîAS¥Ó¥ë3F ÅÅÏÃ¡§042-512-8274 URL¡§https://livelylife.jp/