³Û±ïÀ½Â¤´ë¶È¡¦¥¢¥ë¥Ê¡¢2026Ç¯6·î10Æü～12Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ª¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤òÈäÏª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ê(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àã»³ Âç)¤Ï¡¢2026Ç¯6·î10Æü～12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë2026¡×(²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È)¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³¦¤Î¥ª¥¹¥«ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëiF Design Award¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØCUT(¥«¥Ã¥È)¡Ù¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¥µ¥íー¥Í¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ØLumiframe(¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à)¡Ù¡¢°Õ¾¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ØFLAP(¥Õ¥é¥Ã¥×)¡Ù¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
CUT¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü
¢£¾ÜºÙURL
https://aluna.co.jp/products/cut/
https://aluna.co.jp/products/lumiframe/
https://aluna.co.jp/products/flap-2/
¢£¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡ØCUT(¥«¥Ã¥È)¡Ù
¥¨¥Ã¥¸¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤ò·È¤¨¤¿³Û±ï¤Ç¤¹¡£ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ï¡¢³Û¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯ºîÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼Ð¤á¤«¤é¸«¤¿»þ¤ÏÂ¦ÌÌ¤¬ÌÌ¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉÌÌ¤«¤éÉâ¤¤¤¿ÍÍ¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î³Û±ï¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¥Ö¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤¹»ö¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¤ÎÁÇºà´¶¤È¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iF Design Award¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ
CUT ¡¡¥³ー¥Êー¥¢¥Ã¥×²èÁü
CUT¡¡ ¥í¥Ã¥¯¥ì¥Ðー²èÁü
¡ØLumiframe(¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à)¡Ù
¥¢¥ë¥ß²¡¤·½Ð¤·ºà¤ÎÈþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡£³Û±ï¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¾þ¤ë¡×Ê¸²½¤ò¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¸÷¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±°ìÁÇºà¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Lumiframe¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü
Lumiframe¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü2
Lumiframe¡¡Äß¤ë¤·²èÁü
Lumiframe¡¡ÃÇÌÌ²èÁü
Lumiframe¡¡Êª»£¤ê²èÁü
¡ØFLAP(¥Õ¥é¥Ã¥×)¡Ù
Ãæ¿´¤«¤é³°±ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë·¹¼Ð¤¹¤ëÎ©ÂÎ¹½Â¤¤ò¤â¤ÄFLAP¡£
ÃÇÌÌ¤¬»°³Ñ·Á¤òÉÁ¤¯¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤ÏÉý¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤ò¡¢¼Ð¤á¤«¤é¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇö¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·³«È¯¤Î¥³ー¥Êー¥Ñー¥Ä(°Õ¾¢ÅÐÏ¿ÈÖ¹æÂè1806708¹æ)¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÍ¥¤·¤¯¥¬ー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
FLAP¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü
FLAP¡¡¥³ー¥Êー²èÁü
FLAP¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡¥¤¥áー¥¸²èÁü
¢£¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë2026
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯6·î10Æü(¿å)～12Æü(¶â)¡¡10:00～18:00(ºÇ½ªÆü16:30¤Þ¤Ç)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡À¾1¡¦2¥Ûー¥ë¡Ü¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥á¥Ã¥»¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ê ¥Öー¥¹¡§¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§D-16
¢¨Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ê
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Àã»³ Âç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©333-0801¡¡ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÅìÀî¸ý2-2-2 ¥·¥Þ¥Í¥Ó¥ë22 7¹æ¼¼
¹©¾ì½êºßÃÏ¡§ ¢©895-0053¡¡¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»ÔÎä¿åÄ®¾å¾²551-7
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1967Ç¯7·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ³Û±ï¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://aluna.co.jp/