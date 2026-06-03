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CRIMSON CORE/ \137,500
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OCEAN PULSE/ \137,500
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CAMO MARVEL/ \137,500
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¡ÚHMS OMOTESANDO LTD¡Û
CRIMSON CORE BLACK STRAP SET
SKRJ18-BKSET \146,300
OCEAN PULSE BLACK STRAP SET
SKRJ19-BKSET \146,300
CAMO MARVEL BLACK STRAP SET
SKRJ20-BKSET \146,300
CASE SIZE¡§41.5mm / CASE MATERIAL¡§316L Stainless Steel / STRAP¡§Rubber (W: 28.3-18mm) / CLASP¡§Steel Tongue-Buckle / BEZEL¡§316L Stainless Steel / CASE BACK ¡§Open Heart / GLASS¡§Anti-Reflective Coated Sapphire / MOVEMENT¡§Mechanical (3 Hands) Miyota 8N40 / WATER RESISTANCE¡§ 5 ATM / WEIGHT¡§110g
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SKELETON
SKRJ18 \137,500
SKRJ18-BKSET \146,300
SKRJ19 \137,500
SKRJ19-BKSET \146,300
SKRJ20 \137,500
SKRJ20-BKSET \146,300
D1 Milano
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