É÷ÃË½Î¡¢¥á¥íÍî¤Á³ÎÄê¡ª ¥¥å¥óÅÙMAX¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªNHK¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ö¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º¡×¤â¼ýÏ¿¡ª
ÃËÁõ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉ÷ÃË½Î ¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡×¡Ê¤è¤ß¡§¤À¤ó¤½¤¦ ¤á¤Á¤ã¤á¤í¡Ë¤ò6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ º£ºî¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡×¤Ï¡¢¡ÈÉ÷ÃË½Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëºÇ¶¯¤Î¥á¥í¶Ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¥å¥óÅÙÁ´³«¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£ ¡È¥á¥í¤¤¡á¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢µ÷Î¥´¶¥¼¥í¤Î²Î»ì¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ ¶»¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈÄ¶¥á¥í¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ »×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ä¡¢¡È¥á¥íÍî¤Á³ÎÄê¡É¡È¥á¥í¤¬¤ê³ÎÄê¡É¤Ê¤ÉÃæÆÇÀÈ´·²¤Î¥ïー¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¥å¥ó¤âÇ®ÎÌ¤â°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£ ´Å¤µ¤â¡¢¥¥å¥ó¤â¡¢¤È¤¤á¤¤âÁ´Éô¾è¤»¤Î¥á¥í¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥¥éー¥Á¥åー¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤µ¤é¤ËNHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×6·î-7·î¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º¡×¤â¼ýÏ¿¡£ Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¡ÈÃ¦Èé¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¡È¤À¤Ã¤Ô¡É¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤á¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò´Þ¤à¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡×¤ÏInstagram¤ÈTikTok¤Ç¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ É÷ÃË½Î¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡×¡Ê¤è¤ß¡§¤À¤ó¤½¤¦ ¤á¤Á¤ã¤á¤í¡Ë 2026Ç¯6·î24Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä¡õ³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®³«»Ï TikTok¡¢Instagram¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª URL¤Ïhttps://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/ ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/
¡ûCD¾ÜºÙ ¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÜDVD Äê²Á¡§\1,700¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \1,545¡Ë ¡ÚCD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¡¡1. ÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í ¡¡2. ¥°¥¤¥°¥¤ ¡¡3. ¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º¡Ê NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×6·î-7·î ¡Ë ¡ÚDVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¡¡¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡× MUSIC VIDEO ¡¡¡ÖÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í¡×MUSIC VIDEO MAKING MOVIE ¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÜDVD Äê²Á¡§\1,700¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \1,545¡Ë ¡ÚCD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¡¡1. ÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í ¡¡2. ¥°¥¤¥°¥¤ ¡¡3. ¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º¡Ê NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×6·î-7·î ¡Ë ¡ÚDVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¡¡¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¤¥±¥á¥ó¥·¥çー¥È¥àー¥ÓーÁª¼ê¸¢ ¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä ¥·¥ó¥°¥ëCD¡ÜÆÃÅµ¡§¥é¥ó¥À¥à¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡ÊÁ´7¼ï¡§½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ë ¡¡Äê²Á¡§\1,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \1,182¡Ë ¡ÚCD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¡¡1. ÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í ¡¡2. ¥°¥¤¥°¥¤ ¡¡3. ¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º¡Ê NHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×6·î-7·î ¡Ë ¡¡4. ÃËÁõ¡úÄ¶¥á¥í (Instrumental) ¡¡5. ¥°¥¤¥°¥¤(Instrumental) ¡¡6. ¥¶¡¦¤À¤Ã¤Ôー¤º (Instrumental)
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãÉ÷ÃË½ÎLIVE TOUR 2026 ¼ÞÇ®Å·¹ñ!!³«±ã!!～¥Ð¥«Ç®¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç～¡ä ¢£7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ/ KMA¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Ûー¥ë ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥Á¥±¥Ã¥È·¸¡¡03-5778-9504 ¡ÊÊ¿Æü12:00～15:00¡Ë ¢£7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬/ Ê¡²¬¥Ý¥±¥Ã¥È ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 13:00/ ³«±é 13:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 17:00/ ³«±é 17:30 (Ìä)¥Á¥±¥Ã¥È·¸¡¡03-5778-9504 ¡ÊÊ¿Æü12:00～15:00¡Ë ¢£7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹Åç/ SIX ONE Live STAR ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡082-249¡¾8334 ¢£7·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë/ space Zero ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)G.I.P ¢£8·î2Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì/ HEAVEN'S ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3 ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡0570-00-3337 ¢£8·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå/ ¥¢¥á¥ê¥«Â¼ BEYOND ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¡06-6357-4400 ¢£8·î9Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ/ NAGOYA JAMMIN' ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100 ¢£8·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî/ ¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH!! ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡0570-00-3337 ¢£9·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ/ ½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥à¥Ûー¥ë ¡Ú1Éô¡Û³«¾ì 12:00/ ³«±é 12:30 ¡Ú2Éô¡Û³«¾ì 16:00/ ³«±é 16:30 (Ìä)¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¡0570-00-3337
¢£³Æ¥ê¥ó¥¯https://m.nfs724.com/ https://x.com/fudan_juku https://www.instagram.com/fudanjuku_official/ https://www.tiktok.com/@fudanjuku TikTokÅê¹Æ : https://www.tiktok.com/@fudanjuku https://www.teichiku.co.jp/artist/fu-danjuku/