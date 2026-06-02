¡Ö²Æ¤ÎÀ¸³è±þ±ç¡õ¾Ê¥¨¥Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£²£°£²£¶¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ëÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¤ª¥È¥¯¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ä¡¢²ñ°÷À©£×£å£â¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤è¤ó¤Ç¤ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÅÅµ¤¤Î¤´»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë²Æµ¨¡¦Åßµ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÁ¶â³ä°ú¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ê¥¨¥Í¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö²Æ¤ÎÀ¸³è±þ±ç¡õ¾Ê¥¨¥Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£²£°£²£¶¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò»ØÄê¤Î¤´²ÈÄí¸þ¤±ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤´²ÃÆþ¤µ¤ì¡¢¤è¤ó¤Ç¤ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¸³è±þ±çÆÃÅµ£±.¡ä
¡¦ÄÌ¾ï¡¢£²£°£°±ß¤Ë¤Ä¤£±¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁ¶âÏ¢Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢£··îÊ¬¤«¤é£¹·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î£µÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸½ºß¡¢¡Ö½¾ÎÌÅÅÅô£Á¡×¤ò¤´·ÀÌóÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¥È¥¯e¥×¥é¥ó¡×¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î£±£°ÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ãÀ¸³è±þ±çÆÃÅµ£².¡ä
¡¦ÃêÁª¤Ç¹ç·×£³,£°£°£°Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢²Æ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾Ê¥¨¥Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÆÃÅµ¡ä
¡¦£··îÊ¬¤«¤é£¹·îÊ¬¤ÎÅÅµ¤¤Î¤´»ÈÍÑÎÌ¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤è¤ê¤â£³¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Ëè·î¹ç·×£±£°,£°£°£°Ì¾¤µ¤Þ¤ËºÇÂç£±£°,£°£°£°¤è¤ó¤Ç¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÀ¸³è±þ±çÆÃÅµ£±.¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¢¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¸³è±þ±çÆÃÅµ£².¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÆÃÅµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü¤«¤é£¸·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö¤è¤ó¤Ç¤ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×Æâ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢¡Ö½¾ÎÌÅÅÅô£Á¡×¤ò¤´·ÀÌóÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾åµÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¡¢¡Ö¤ª¥È¥¯e¥×¥é¥ó¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â¡¢°ìÁØ¤Î¥µー¥Ó¥¹Â¿ÍÍ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Ê¥¨¥Í¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö²Æ¤ÎÀ¸³è±þ±ç¡õ¾Ê¥¨¥Í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£²£°£²£¶¡×¤Î¼Â»Ü³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/134568/table/20_1_c62e22c3c889929cb1e846973ca065e3.jpg?v=202606020751 ]