¡ÚJAF¹Åç¡Û¡Ö2026¸ãºÊ»³»³³«¤¡×¤ËJAF¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¹Åç»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹¡¡¸ÅÃ«±ÑÌÀ¡Ë¤Ï¡¢6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ñÄê¸ø±à¸ãºÊ»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2026¸ãºÊ»³»³³«¤¡×¤ËJAF¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ºØÄí¡Ê¤µ¤Ë¤ï¡Ë¿À³Ú¤ÎÍÍ»Ò
±ü½Ð±À¤È¤Î¶¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¸ãºÊ»³¤Ï¡¢¸Å»öµ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÁÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¸Å¤ÎÌ¢µí¡Ê¤Ä¤ë¤¦¤·¡Ë¡×¤Î´ð¤È¤Ê¤ëÏÂµí¤ÎÊüËÒÃÏ¤Ç¤¿¤¿¤éÀ½Å´»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥«¥ó¥Ê¸µÃÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ãºÊ»³»³³«¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÊÆ¤¹¤¯¤¤¤ä²Æ»³ÅÐ»³¤Î°ÂÁ´µ§´ê¡¦ÊôÇ¼¿À³Ú¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
JAF¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÃæ¹ñ5¸©¡ßJAF¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー2026¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëPR¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¸ãºÊ»³¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
JAF¹Åç»ÙÉô¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü¡¡¡¡»þ¡¡2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～12¡§00¢¨±«Å·Ãæ»ß
¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¹ñÄê¸ø±à ¸ãºÊ»³¡Ê¾±¸¶»ÔÈæÏÂÄ®¿¹ÏÆ¡Ë
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡¡¡ÖÃæ¹ñ5¸©¡ßJAF¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー2026¡×PR
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦JAF¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢JAF²ñ°÷¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÆ±¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¡Ø¸ãºÊ»³¤Î¸Å»öµÅÁÀâ¤È¥«¥ó¥Ê°ä¹½¡Ö¿å¸»ðÍ°è¡¦ÈæÏÂ¤æ¤á³¹Æ»¡×¡Ù¥³ー¥¹Æâ¡Ö¹ñÄê¸ø±à¡¡¸ãºÊ»³¡×¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ²èÌÌÄó¼¨¤Ç¡¢JAF¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÏJAF²ñ°÷¡¢°ìÈÌÌä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jaf.link/3QbFTlA