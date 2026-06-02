µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¡ß¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡Ö¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×ÈÎÇä
6·î2Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Îµû¤Ù¤¤(https://www.uobei.info/)¡¦¸µµ¤¼÷»Ê(https://www.genkisushi.info/)Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¤È¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Í¥¿¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÉÕ¤±¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅý°ì²Á³Ê¤Ç¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢µû¤Ù¤¤¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Öµû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¡×¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µû¤Ù¤¤¡¦¸µµ¤¼÷»Ê¡ß¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤ ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¡ÙÈÎÇä³µÍ×
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥Í¥¿8´Ó¡ÚÂçÀÚ¤ê¤Þ¤°¤í¡¢¤¤¤«»³¤ï¤µ¤Ó¤Î¤»¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¤¢¤Ê¤´¡¢¤¿¤³¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥µー¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¤°¤ó¤«¤ó¡¢¥·ー¥Õー¥É¥µ¥é¥À¡Û¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§µû¤Ù¤¤Á´Å¹ÊÞ¡¢¸µµ¤¼÷»ÊÁ´Å¹ÊÞ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î2Æü(²Ð)～
¢¨¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¾¦ÉÊÃ±ÂÎ(600±ß/ÀÇ¹þ660±ß)¤Î¤ß¤ò6·î22Æü(·î)¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
µû¤Ù¤¤¡ß¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¾ÞÉÊÆâÍÆ
A¾Þ¡§Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë(1Ì¾ÍÍ¡Ë
B¾Þ¡§HC¡õÁ´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡Ê5Ì¾ÍÍ¡Ë
C¾Þ¡§Á´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë¢¨Áª¼ê¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
±þÊçÊýË¡
£±.µû¤Ù¤¤X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
£².#¤ÇÍß¤·¤¤¾Þ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òµºÜ¤·¤Æ¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
±þÊç´ü´Ö
6·î2Æü(²Ð)～6·î22Æü(·î)
ÃêÁª¡¦·ë²ÌÈ¯É½
µû¤Ù¤¤X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß±þÊç»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËDM¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£