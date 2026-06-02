[7·î3Æü³«ºÅ] TWSC¼õ¾Þ¥Ü¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¹¥É¾¤Ë¤Ä¤5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.scotchclub-shop.org/items/145628270
TWSC¼õ¾Þ¥Ü¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤Ï
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡ÖÅìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¼õ¾Þ¥Ü¥È¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò°¦¹¥²È¤Î³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Ü¥È¥ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÄê´ü¤Ë³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¦¥©¥Ã¥«¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú´¹·ô¤ò10ËçÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤´¼«Í³¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë19:00-20:30¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¥¹¥¯ー¥ë¾ïÏ¢¤«¤é½é»²²Ã¤Î½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç56Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë²èÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤Î»È¤¤Êý¤ä´ë²è¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¸å¡¢´ð½à¤È¤Ê¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÁ´°÷¤Ç»î°û¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁÒÅç»á¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°ú´¹·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÌÛ¡¹¤È¥Îー¥È¤Ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯Êý¤ä¡¢¶öÁ³Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦¹¥²ÈÆ±»Î¤Ç¹¥¤ß¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥Çー¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎÁÒÅç»á¤¬¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ð½à¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç´¥ÇÕ
100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾øÎ±¼ò
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ100¼ïÎà¤Î¾øÎ±¼ò¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò10¼ïÎàÁª¤ó¤Ç»î°û¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¾øÎ±¼ò¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ä¤êÊý¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¢¨¥»¥ß¥Êー·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¦Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤¬µºÜ¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë
¡¦°¦¹¥²ÈÆ±»Î¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°É½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë
¤ª¹¥¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¤òÁª¤Ó¡¢³ÆÀÊ¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§Âè5²ó TWSC¼õ¾Þ¥Ü¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:30
¼õ¹ÖÎÁ¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±ÃúÌÜ£±£°－£µ ¥Æ¥Ã¥¯¹Èø 2F
ÃÏ¿ÞURL¡§https://maps.app.goo.gl/LUv2wbqBTY9tdnbC8
¢¨ÃÏ¿Þ¤Ï5³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¤Ï2³¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê°÷¡§40Ì¾
»ý¤ÁÊª¡§¥Ú¥ó¤Þ¤¿¤Ï±ôÉ®¡¿¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È¡Ê°ìÅÙ¤Ç¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Î¤ß¡Ë
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¦¥©¥Ã¥«¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä·×100¼ï°Ê¾å
½é²ó»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È70ËÜÍÑ¡Ê1,100±ßÁêÅö¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
½é»²²ÃÆÃÅµ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ë½é¤á¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È¡Ê1,100±ßÁêÅö¡Ë¡×¤ò1ºý¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Îー¥È¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä´ðÁÃÃÎ¼±¡¢ÍÑ¸ì¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Îー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー°Ê³°¤Î¾øÎ±¼ò¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½éµé¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.scotchclub-shop.org/items/145628270
¥¦¥¤¥¹¥ー¥¹¥¯ー¥ë¤È¤Ï
¥¦¥¤¥¹¥ー¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¤¬2001Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ½Â¤¡¢¥È¥ê¥Ó¥¢¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢10～20Ì¾¤Î¾®µ¬ÌÏ³«¹Ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2023Ç¯10·î1Æü¤è¤ê²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î81Ì¾¤¬ÃåÀÊ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-10-5 ¥Æ¥Ã¥¯¹Èø¥Ó¥ë2F¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¼òÈÎ´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Î°¦¹¥²È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±ÃúÌÜ£±£°－£µ ¥Æ¥Ã¥¯¹Èø 2F
ÃÏ¿ÞURL¡§https://maps.app.goo.gl/LUv2wbqBTY9tdnbC8
¢¨ÃÏ¿Þ¤Ï5³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ï2³¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë¤È¤Ï
Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤¬ÇÝ¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤ÊÌ£³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅÚ²°¼é¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëTWSC¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÉÊÉ¾²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤òÃ´¤¦°û¤ß¼ê°éÀ®¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë³«ºÅ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¾øÎ±¼ò¤Ç¤¢¤ë¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾ÆÃñÉôÌç¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îß·×¤ÇÍÎ¼òÉôÌç¤Ï3,817ËÜ¡¢ ¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹ÉôÌç¤Ï1,473ËÜ¤Î¹ç·×5,290ËÜ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅÚ²°¼é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ì±´Ö¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½ÉáµÚÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£2001Ç¯3·î¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¼òÊ¸²½Á´ÈÌ¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¤Ù¤¯¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ª¤è¤ÓÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー°¦¹¥²È¤ä°û¤ß¼ê¤Î°éÀ®¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ë²è¡¦Î©°Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ØWhisky Galore¡Ù¤ÎÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¢´ÕÄêÇ½ÎÏ¤òÌä¤¦»ñ³ÊÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¡×¤ä¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÌä¤¦¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¸¡Äê¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤è¤êÀ¤³¦¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡ÖÅìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0012¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-10-5¡¡¥Æ¥Ã¥¯¹Èø¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ²°¡¡¼é
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¤¥¹¥ー¥¬¥í¥¢ÊÔ½¸È¯¹Ô¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¶µËÜÊÔ½¸È¯¹Ô¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー´ØÏ¢½ñÀÒ¼¹É®¡¢´Æ½¤¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¸¡Äê±¿±Ä¡¿Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ½Â¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦µ»½Ñ»ØÆ³
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯3·î¡¿HP¡§https://scotchclub.org/
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½êÂåÉ½¡¡ÅÚ²°¼é¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1954Ç¯¿·³ã¸©º´ÅÏ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ1987Ç¯¤ËÅÏ±Ñ¡£¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥³¥Ã¥Á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ーÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¥º¼Ò¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥é¥¤¥¿ー5¿Í¡×¤Î1¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£2014Ç¯9·î¤«¤é2015Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¹Í¾Ú¤È¤·¤Æ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç³Ö·î»ï¡ØWhisky Galore¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¢Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆü¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¿¶¶½¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¡¦´Æ½¤½ñ¤Ë¡¢¡Ø´°Á´ÈÇ ¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥ÁÂçÁ´¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥£¥¹¥ーÂçÁ´¡Ù¡ØÁýÊä¿·ÈÇ ¥¦¥¤¥¹¥ー¸¡Äê¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡ØÃÝÄáÀ¯¹§¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ù¡ÊÅìµþ½ñÀÒ¡Ë¡ØºÇ¿·ÈÇ ¥¦¥¤¥¹¥ー´°Á´¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤à¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¡¤Ê¤¼º£¡¢¹âµé¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬2²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸ú¤¯¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡ØÅÚ²°¼é¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀéÌë°ìÌë¡Ê1～5´¬¡Ë¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¥¤¥äー¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÆüËÜ¾øÎ±½êÇ¯´Õ¡Ë¡Ù¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£