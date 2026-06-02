¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë¤ª¤¯¤ë¥µ¥¦¥Ê»¨»ï¡ÖSAUNA BROS.vol.12¡×¡£º£¹æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¥µ¥¦¥ÊÆÃ½¸¤äJ¥êー¥°Á´60¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤ò¾Ò²ð¡ª ÉðÅÄÎèÆà¡¢Í²¬Âçµ®¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤é¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖSAUNA BROS.vol.12¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
SAUNA is PEACEFUL!!
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Í³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¤Ê¡È¥µ¥¦¥Ê¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¹¤³¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢°¦¾ð¤ÈÇ®ÎÌ¤À¤±¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSAUNA BROS.¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖSAUNA BROS.¡×vol.1～11¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹âÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë12¹æÌÜ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSAUNA BROS.vol.12¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
º£¹æ¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÉðÅÄÎèÆà¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î28Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°Ê¹ßÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥á¥Ã¥Ä¥¡Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¡£Âç°æÄ®±Ø¤Î¿·Àß¤µ¤ì¤¿²þ»¥¤«¤éÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÖOIMACHI TRACKS¡×¤Î4³¬¤ËÃÂÀ¸¡£Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ä¡¢¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤Ç²á¤´¤¹¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºÇ¿·¥µ¥¦¥ÊCLOSE UP¡ª
¤³¤Î²Æ¹Ô¤¤¿¤¤ºÇ¿·¥µ¥¦¥Ê¤òÂçÆÃ½¸¡ª¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ÜÀß¤Î¥ªー¥×¥ó¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¾ðÊó¤Ê¤É¡ÄÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô·¿¿Ê²½·Ï¥µ¥¦¥Ê¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¤¤¡Ä¡Ä¥µÎ¹¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Þ¤ÇÅ°Äì¼èºà¡ª¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»ÜÀß¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä!?¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁ´¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ªJ¥êー¥°¡É¥µ¥¦¥Ê¡ÉÌ¾´Õ¡ª
2026-27¥·ー¥º¥ó¤Ï²¤½£¼çÍ×¥êー¥°¤ÈÆ±¤¸¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー³¦¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ®½Å¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢J¥êー¥°¤ÈSAUNA BROS.¤¬ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£Á´60¥¯¥é¥Ö¡á60Ì¾¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤«¤Ã¤±¤ä¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡Ä¡Ä¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü SPECIAL GRAVURE & INTERVIEW ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È
¤â¤Á¤í¤óº£¹æ¤Ç¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¡¦¹õ±©ËãÍþ±û¤Ï¡ÖSHIAGARU SAUNA ¿ÀÅÄ¡ß½©ÍÕ¸¶¡×¤Ç¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¡£Æü¡¹Ë»¤·¤¯²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤Ç¤¤¿¿·»ÜÀß¤ÇÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò¡£¡ÖSAUNA BROS. ÊÌºýSAUNA KIITOS.vol.2¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢ AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬ËÜ»ï¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤¿¤Ê¤´¤³¤ívillage¡×¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤òÂçËþµÊ¡£¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËè¹æÏ¢ºÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍ²¬Âçµ®¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤¬º£²ó¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡ª¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ä¥Þ¥°ËüÊ¿¡¢À¶¿å¤ß¤µ¤È¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥¦¥Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤ä¡¢»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡¢¤Ê¤É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Äetc.
¡üÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿
Âç¿Íµ¤¤ÎÄÖ¤¸¹þ¤ßÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ïº£¹æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤ÎÄ¶¥ì¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¹±Îã¤ÎÁ¬Åò¥µ¥¦¥Ê¤âÆÃ½¸Í½Äê¡ª¡¡¤³¤Î°ìºý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¡È¥µÎ¹¡É¤äÆü¾ï¤Î¥µ¥¦¥Ê»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡üºÇ¿·¥µ¥¦¥ÊCLOSE UP¡ª
ËèÆü¥µ¥¦¥ÊÅìµþ ËëÄ¥Å¹¡ÊÀéÍÕ¡Ë
niko and ... BASE¡Ê°ñ¾ë¡Ë
¹âÎØSAUNAS¡ÊÅìµþ¡Ë
PARADISE Âç¼êÄ®¡ÊÅìµþ¡Ë
ËÅç±à Äí¤ÎÅò¡ÊÅìµþ¡Ë
¥¹¥Ñ&¥Û¥Æ¥ë ÉñÉÍ¥æー¥é¥·¥¢¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡Äetc.
¡üSPECIAL GRAVURE & INTERVIEW ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È
Í²¬Âçµ®¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡ß Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë at ¥µ¥¦¥Ê¾ø¿Å¡Êºë¶Ì¡Ë
¾®·ªÍ°Ê¡ÊAKB48¡Ë at ¤¿¤Ê¤´¤³¤ívillage¡ÊÅìµþ¡Ë
¹õ±©ËãÍþ±û at SHIAGARU SAUNA ¿ÀÅÄ¡ß½©ÍÕ¸¶Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª
¢£HMV&BOOKS online¡¿HMV&BOOKS SHIBUYA
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
ÉðÅÄÎèÆà ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡ÖSAUNA BROS.vol.12¡×HMV&BOOKS online¡¿HMV&BOOKS SHIBUYA¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16970503
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨6·î2Æü¸½ºß
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¼ÒHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ÖSAUNA BROS.vol.12¡×
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê²Á¡§1,337±ß
¡üÈ¯¹Ô¡§ÅìµþÆó¥å―¥¹ÄÌ¿®¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¢£Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¼Ì¿¿½¸¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È
TOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä
¢£SAUNA BROS.WEB¡ãhttps://saunabrosweb.jp/¡ä
¢£¸ø¼°X @sauna_bros ¡ãhttps://twitter.com/sauna_bros¡ä
¢£¸ø¼°Instagram ¡÷saunabros ¡ãhttps://www.instagram.com/saunabros¡ä
¢£¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È SAUNA BROS.STORE¡ãhttps://saunabros.stores.jp/¡ä