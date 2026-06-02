¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥¬¥é¥Ä¥£¶á¹Ù¤Ç¤Î¥É¥íー¥óÄÆÍî¤Ë´Ø¤¹¤ëÅöÃÄÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê°ÂÁ´³ÎÇ§¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÂÐ±þ¡Ë
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®Àô ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢5·î29Æü¤Ë¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¥É¥íー¥óÄÆÍî»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯5·î29Æü¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢Åö¶É¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤Æ±¹ñÆîÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¥¬¥é¥Ä¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¸¹ç½»Âð¤Î²°º¬¤Ë¥É¥íー¥ó¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÇúÈ¯¤ª¤è¤Ó²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Ì¾¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó¤¬ÄÆÍî¤·¤¿½¸¹ç½»Âð¡¡2026Ç¯5·î31Æü»£±Æ
¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2022Ç¯2·î°Ê¹ß¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¿¯¹¶¸å¡¢¥·¥§¥ë¥¿ー±¿±Ä¤ä¿´Íý¼Ò²ñ»Ù±ç¡Ê¿´¤Î¥±¥¢¡Ë¤òÄÌ¤·¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤ËÈòÆñ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤ËÃóºß¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óÉé½ý¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¤ÎÊì»Ò¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬²áµî¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¿Äó·ÈÃÄÂÎ¡ÖPro Veritas¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶µ²ñ¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¬¥é¥Ä¥£¤Ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¯Í£°ì¤ÎÆüËÜ¤ÎNGO¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢Äó·ÈÃÄÂÎ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê»Ù±ç¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤ò»ý¤Á¡¢À¸³è¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ÍÆ»Åª´ÑÅÀ¤«¤éÉ¬Í×¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÂÐ±þ¤ä¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ GNJP¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê/¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.gnjp.org/activity/ukraine/
¢£Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êhttps://www.gnjp.org/¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥°¥Ã¥É¥Íー¥Ðー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËÆüËÜ»öÌ³¶É¤ò³«Àß¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î7¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤è¤ê¡¢¸ø±×À¤Î¹â¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤«¤éÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£