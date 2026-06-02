ÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ëー¥×¡¢CDP¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥êー¥Àー¡×¤ËÁªÄê

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- WBCSD¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡ÖA Journey of Change: How Fujitsu uses PACT to partner with suppliers and drive value chain decarbonization¡×(https://www.carbon-transparency.org/case-studies/a-journey-of-change-fujitsu)
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