AMPERS&ONE¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖBorn To Define¡×¤ÇÆüËÜ¤Ø―Åìµþ¡¦Âçºå¸ø±é¤Ë²Ã¤¨4th Mini Album¡ÖDEFINITION¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥× AMPERS&ONE¡Ê¥¢¥ó¥Ñ¥µ¥ó¥É¥ï¥ó¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
AMPERS&ONE¤Ï¡¢¡Ö2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR 'Born To Define' IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢7·î20Æü¤ËÅìµþ¡¢8·î9Æü¤ËÂçºå¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦20ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
AMPERS&ONE¤Ïº£Ç¯1·î¤È2·î¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£¸ø±é¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î´üÂÔ¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßAMPERS&ONE¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖBorn To Define¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È°ÂÄê¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÎÏ¤Ç³ÆÃÏ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¸ø±é¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÄÉ²ÃÀÊ¤â¥ªー¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢4th Mini Album¡ÖDEFINITION¡×¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥Èー¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸òÎ®¤·¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¸«¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯AMPERS&ONE¡£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR 'Born To Define' IN JAPAN
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¡¦¸ø±éÌ¾
2026 AMPERS&ONE LIVE TOUR 'Born To Define' IN JAPAN
¡¦¸ø±éÆü»þ / ¾ì½ê
[Åìµþ]
Æü»þ¡§2026Ç¯7·î20Æü(·î¡¦µÙ)
¾ì½ê¡§THE GRAND HALL (https://tg-hall.com/access)
1Éô OPEN 13:30¡¡START 14:00
2Éô OPEN 17:30¡¡START 18:00
[Âçºå]
Æü»þ¡§2026Ç¯8·î9Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û4F ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥·¥¢¥¿ー (https://www.kc-space.jp/accessmap/theater/)
1Éô OPEN 13:30¡¡START 14:00
2Éô OPEN 17:30¡¡START 18:00
¡¦Ç¯ÎðÀ©¸Â : £³ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢£´ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¡¦¹ØÆþÀ©¸Â¡§Éô¤´¤È¤ª£±¿Í£´Ëç
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
°ìÈÌÀÊ¡§13,000±ß(ÀÇ¹þ) / VIPÀÊ¡§19,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¸ø±é¾ÜºÙ¡Û
https://kissent.jp/contents/1074962
AMPERS&ONE¡¡4th Mini Album [DEFINITION]¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø¡Û
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡¡HADO ARENA ¤ªÂæ¾ìÅ¹
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡¡HADO ARENA ¤ªÂæ¾ìÅ¹
2026Ç¯7·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Åìµþ¡¡TFT¥Ûー¥ë300
2026Ç¯8·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Âçºå¡¡¿´ºØ¶¶PARCO 14F SPACE14
2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Âçºå Ä«ÆüÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë
2026Ç¯8·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âçºå Ì§ÌÌ»ÔÊ¸²½·ÝÇ½·à¾ì ¾®¥Ûー¥ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
https://kissent.jp/contents/1079401
¡ÚProfile¡Û
KAMDEN
BRIAN
JIHO
SIYUN
KYRELL
MACKIAH
SEUNGMO