¥À¥¤¥Ê¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ØESG Report 2025/2026¡Ù¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖDYJH¡×¡¢ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¡§ ÊÝºä ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î´ü¤Î¡ØESG Report 2025/2026¡Ù¤òÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.dyjh.co.jp/¡Ë¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ØESG Report 2025/2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¡ÊScope 3¡Ë¤ò»»Äê¡¦³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¹×¸¥³èÆ°¤äËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ÷Ãß¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DYJH ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤ª¼è°úÀè¡¢½¾¶È°÷¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò¡Ö¿®Íê´Ø·¸¼Ô¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀâÌÀ¤·¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï°õºþÈÇ¤òÇÑ»ß¤·¡¢PDF ·Á¼°¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¿®Íê¤ÈÌ´¤ò°é¤àÉ´Ç¯¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à¤ò´Þ¤à£³¼Ò¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë·Ð±Ä²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÊÝÍ¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ 2012 Ç¯8·î¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë³ô¼°¾å¾ì¡Ê¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¥á¥¤¥ó¥Üー¥É¡¿¾Ú·ô¥³ー¥É¡§06889¡Ë