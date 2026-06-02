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Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤Î²µ½÷¿´♡¾É¸õ·²¡×Ëè½µÅÚÍËÆü25:30～26:00https://www.joqr.co.jp/qr/program/yukarin/
¢§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.tamurayukari.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/