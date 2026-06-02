Ìîµå´ÑÀïÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òµß¤¦¡ª¡ÖCHARGESPOT¡×¤¬²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖCHARGESPOT(TM)¡Ê¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Group CEO¡§½©»³ ¹Àë¡¢°Ê²¼¡ÖINFORICH¡×¡Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ç1»þ´ÖÌ¤ËþÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¹ë²ÚµåÃÄ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯6·î2Æü¤«¤é7·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡§¥¹¥Þ¥Û¤¬É¬¿Ü¤Î¸½Âå´ÑÀï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö½¼ÅÅÀÚ¤ì¡×¤ÎÉÔ°Â¤«¤éµß¤¦
¶áÇ¯¡¢¥×¥íÌîµå´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅê¹Æ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î´ÉÍý¡¢SNS¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÑÀïÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤ÏÃø¤·¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö»î¹ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Öµ¢Ï©¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCHARGESPOT¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë5²Õ½ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÀïÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½¼ÅÅ´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤È¤Î±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë²÷Å¬¤Ê´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCHARGESPOT¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡È±þ±ç¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Þ¥Ã¥×
2F¥³¥ó¥³ー¥¹Æâ5²Õ½ê¤Ë¡¢¡ÖCHARGESPOT¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yokohama-stadium.co.jp/sta-map/
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±.¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ç1»þ´ÖÌ¤ËþÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¥¹¥¿¥ó¥É¸ÂÄê¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/503_1_9f77eed8104e69e11c05abdf7fa6de8b.jpg?v=202606020551 ]
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£².¡¡X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/503_2_4ab2e1dce373b0d7c8dce11abf9b9432.jpg?v=202606020551 ]
¢£¡ÖCHARGESPOT¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥·¥§¥¢No.1¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖCHARGESPOT¡×¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÊýË¡¤Ï¡ÖCHARGESPOT¡×ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎQR¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌó6ËüÂæÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨Âæ¿ô¤Ï2026Ç¯3·î»þÅÀ
¡Ú¤´ÍøÍÑÊýË¡¡Û
¡¦¥¢¥×¥êÌ¾¾Î¡§CHARGESPOT ¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407
¢£³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦½êºßÃÏ¡§ ¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ52-2 ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë10³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷ Group CEO ½©»³ ¹Àë(ÄÄ Æü²Ú)
¡¦ÁÏ¶È¡§ 2015Ç¯9·î
¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://inforich.net/