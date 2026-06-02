【楽天市場 再入荷限定50%半額セール】GPSスマートウォッチ市場注目モデル AI搭載・デュアルバンドGPS・オフラインマップ対応「DOOGEE Anywise W1 Pro」

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE Anywise W1 Pro 再入荷限定50%半額セール

DOOGEE、AI搭載GPSスマートウォッチ「Anywise W1 Pro」の再販記念キャンペーンを開始

スマートデバイスブランドDOOGEEは、AI機能・デュアルバンドGPS・オフラインマップを搭載したGPSスマートウォッチ「Anywise W1 Pro」の再入荷を記念し、期間限定50％OFFキャンペーンを開催することを発表しました。

発売以来、多くのアウトドアユーザーやスポーツ愛好家から支持を集め、一時的な在庫切れとなっていた人気モデルが待望の再入荷となります。楽天市場公式ストアでは通常価格25,900円（税込）のところ、期間限定で12,950円（税込）にて販売いたします。

商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/

日本市場で高まるGPSスマートウォッチ需要

Anywise W1 Pro ブラックイメージ図

近年、日本国内では登山、トレッキング、キャンプ、サイクリングなどのアウトドア活動への関心が高まり、それに伴いGPSスマートウォッチ市場も拡大を続けています。

特に、

- 正確な位置情報を取得できるGPS腕時計- 長時間利用可能なスポーツウォッチ- 雨天や水辺でも安心して使える防水スマートウォッチ- 登山やハイキングで活躍する登山ウォッチ- 健康管理スマートウォッチ

への需要が増加しています。

こうした市場背景の中で誕生したAnywise W1 Proは、アウトドアスマートウォッチとして求められる機能を網羅しながら、高いコストパフォーマンスを実現した人気モデルです。

製品特長１. AI機能とデュアルバンドGPSでアウトドア体験をサポート

Anywise W1 Pro最大の特長は、AI機能と高精度なDual-Band GPSを搭載している点です。

GPS・Galileo・GLONASS・QZSS・BDSに対応し、L1＋L5デュアル周波数測位を採用。

登山ウォッチやGPS腕時計として重要な位置情報取得精度を向上させ、都市部や山間部でも安定した測位を実現します。

さらにオフラインマップにも対応しているため、通信環境が不安定な登山道やキャンプ場でも安心して利用できます。

GPSスマートウォッチ おすすめモデルを探しているユーザーにとって、実用性の高い選択肢となっています。

製品特長２. 5ATM防水・高度計・気圧計搭載の本格アウトドアスマートウォッチ

Anywise W1 Proは、防水GPSウォッチとして高い耐久性を備えています。

5ATM防水性能により、

- 登山- ハイキング- トレイルランニング- サイクリング- プールスイミング

など様々なシーンで活躍します。

また、

高度計 気圧計 電子コンパス

を搭載。

登山向けスマートウォッチとして必要な環境情報をリアルタイムで確認できます。

アウトドア用スマートウォッチを検討するユーザーにとって、日常利用から本格的なアウトドアまで幅広く対応する一台です。

製品特長３. 18日間ロングバッテリーと24時間健康管理

550mAh大容量バッテリーを搭載し、最大18日間の長時間駆動を実現。

頻繁な充電を必要としないため、長期旅行やアウトドアレジャーでも安心して利用できます。

また健康管理スマートウォッチとして、

- ストレス測定- 睡眠モニタリング- 歩数計測- 消費カロリー計測

など24時間の健康モニタリング機能を搭載。

日常生活からスポーツシーンまで幅広くサポートします。

170以上種類以上のスポーツモードに対応

Anywise W1 Proは170種類以上のスポーツモードを搭載。

ウォーキング、ランニング、サイクリング、ヨガ、水泳、ローイングマシンなど、多彩なアクティビティに対応しています。

スポーツウォッチとして運動データを詳細に記録できるため、トレーニング管理にも役立ちます。

また、VO2 Max、運動負荷、回復時間などの分析機能も搭載し、より高度なフィットネス管理を実現します。

ビジネスからアウトドアまで活躍する高級感あるデザイン

1.43インチAMOLEDディスプレイを採用し、466×466の高解像度表示を実現。

ステンレスベゼルを採用した洗練されたデザインは、ビジネスシーンからアウトドアシーンまで自然に馴染みます。

Bluetooth通話機能にも対応しており、スマートフォンを取り出さずに着信応答が可能です。

Android・iPhone双方に対応し、幅広いユーザーが利用できます。

利用シーン

Anywise W1 Proは以下のようなシーンで活躍します。

- 登山向けスマートウォッチとしてのルート確認- キャンプでのオフラインマップ利用- サイクリング時のGPSトラッキング- 防水スマートウォッチとしての水辺レジャー- スポーツウォッチとしての日々のトレーニング管理- 健康管理スマートウォッチとしての日常利用

アウトドア用スマートウォッチを探しているユーザーにとって、多機能性と実用性を兼ね備えたモデルとなっています。

再販記念キャンペーン概要

【商品名】

DOOGEE Anywise W1 Pro

【通常価格】

25,900円（税込）

【キャンペーン価格】

12,950円（税込）

【割引率】

50％OFF

【キャンペーン内容】

再販記念・数量限定セール

【販売ページ】

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/

※予定数量に達し次第終了となる場合があります。

DOOGEEについて

DOOGEEはスマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどのスマートデバイスを世界市場へ展開するグローバルブランドです。

革新的な技術と高いコストパフォーマンスを追求し、世界中のユーザーへ高品質な製品を提供しています。