À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØForbes 30 Under 30 Asia 2026¡ÙHealthcare & ScienceÉôÌç¤Ë¡¢medimoÁÏ¶È¼Ô3Ì¾¤¬Áª½Ð
À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÇÎÅÏ¿ºîÀ®¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ömedimo¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmedimo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ¸¶ ÍÌ¡¢°Ê²¼¡Ömedimo¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ØForbes¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Êµ¯¶È²È¤ä¥êー¥Àー¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡ØForbes 30 Under 30 Asia 2026¡Ù¤ÎHealthcare & ScienceÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢medimoÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¸¶ ÍÌ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô / °å»Õ¡Ë¤ª¤è¤ÓÇÏ Ò£¹·¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò / ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡Ë¡¢ÌîÂ¼ ÎçÂÀÏº¡Ê¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô / ¸ÜÌä¡Ë¤Î3Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸¶ ÍÌ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô / °å»Õ¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØForbes 30 Under 30 Asia¡Ù¤ËmedimoÁÏ¶È¼Ô3Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Ç»Ä®¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿20ºÐ¤Î°å³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢º£¤äÁ´¹ñ1,000»ÜÀß°Ê¾å¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð30ºÐÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤¬¡¢¥ì¥¬¥·ー»º¶È¤ÎÊÑ³×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç°åÎÅ½¾»ö¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î°åÌôÉÊ²·¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥º¥±¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀõÌî ÌÐ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9987¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤ëAI¤ò¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢»ö¶È¤ÎµÞ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¶¦¤Ë°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÄ©Àï¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
medimo ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È :
https://recruit.medimo.ai/
¡ØForbes 30 Under 30 Asia 2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØForbes 30 Under 30 Asia¡Ù¤Ï¡¢Forbes»ï¤¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼êµ¯¶È²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤é¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Forbes¥¢¥¸¥¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Îµ¼Ô¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Áー¥à¤ª¤è¤Ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó4,000·ï¤Î¿äÁ¦¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¶âÍ»¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Î10ÉôÌç¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì30Ì¾¡¢·×300Ì¾¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Forbes 30 Under 30 Asia 2026
https://forbes.com/30-under-30/2026/asia/
Healthcare & ScienceÉôÌç
https://www.forbes.com/30-under-30/2026/asia/healthcare-science
medimo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°åÎÅ¤ÎÊÑ¶ÊÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅÏ¿ºîÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ömedimo¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼ÆþÎÏ¤ÈAIÍ×Ìóµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤òÈÑ»¨¤Ê½ñÎà¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òmedimo
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-8-21 ¸×¥ÎÌç33¿¹¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ¸¶ ÍÌ¡¿ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÏ Ò£¹·
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2022Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ¡ßAI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡¡¡ ¡§https://corp.medimo.ai/