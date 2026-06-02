近畿大学附属福岡高等学校（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）6月13日（土）、中学生と保護者を対象に、令和8年度第1回オープンスクール「近大福岡☆文化祭を大公開」を開催します。文化祭ならではの合唱コンクール、模擬店、文化部による演奏・演技・展示など多彩なプログラムを実施します。 【本件のポイント】 ●オープンスクールで文化祭を特別公開し、中学生・保護者に本校の活気と魅力を伝える ●合唱コンクールや文化部の演奏、展示、模擬店などの多彩なプログラムを通して、高校生活を体験 ●中学生、保護者の受験や進学に対する不安や疑問を個別相談で解消 【本件の内容】 近畿大学附属福岡高等学校では、高校受験を考える中学生とその保護者を対象に、年5回、各回異なるテーマで「オープンスクール」を開催しています。 今年度初回となる6月のオープンスクールは、「近大福岡☆文化祭を大公開」をテーマに、本校生徒が日頃の学習やクラブ活動の成果を発表する文化祭を特別に公開します。オープンスクールでの文化祭公開は、昨年に続き2回目となり、生徒たちの活気ある学校生活や本校の魅力を体感いただける機会となっています。 高校1年生による合唱コンクールや文化部による演奏・演技発表の鑑賞、模擬店やクラス企画、文化部による展示の見学など、文化祭プログラムに参加し、行事に全力で取り組む生徒たちの姿に触れることで、高校生活をより具体的に体験できます。 さらに、個別相談を実施し、中学生、保護者の受験や進学に対する不安や疑問を解消します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月13日（土）9：10～15：00 1day 9：10～15：00（受付時間8：30～9：00） 0.5day 12：00～15：00（受付時間11：30～12：00） 場所 ：近畿大学附属福岡高等学校 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約5分） 対象 ：中学生、保護者 （定員 1day：中学生100人、0.5day：中学生、保護者200人） ※先着順、要事前申込 申込方法：下記URLから申し込み https://www.fhs.kindai.ac.jp/open-school/ ※1dayは、定員に達したため申込締切済 申込締切：令和8年（2026年）6月5日（金）18：00 お問合せ：近畿大学附属福岡高等学校 TEL（0948）22-2597 【プログラム】 9：10～11：00 文化祭鑑賞（合唱コンクール、和太鼓部、吹奏楽部） 12：00～15：00 文化祭見学（模擬店、クラス企画、文化部展示） 12：00～15：00 個別相談 【オープンスクール年間予定】 第2回 7月18日（土）「ミライ☆への扉を開こう」～全科・コースまるわかり～ 午前：全体説明会、各科コース説明会、各教科授業体験、看護の体験授業など 第3回 9月19日（土）「知ることで広げる☆ミライ」～全科・コースまるわかり～ 午前：全体説明会、各科コース説明会、各教科授業体験、看護の体験授業など 第4回 11月14日（土）「ミライ☆に近づくstep」～入試問題を大解剖～ 午前：国数英理社の過去問に挑戦、入試問題の傾向やポイントを解説 第5回 令和9年（2027年）3月13日（土）「君のミライ☆はココから始まる」～WelcomeUnder14～ 午前：全体説明会、各科コース説明会、各コース体験ツアー ※各回、個別相談も実施 ※最新の情報は本校ホームページにてご確認ください。 https://www.fhs.kindai.ac.jp/ 【関連リンク】 附属福岡高等学校 https://www.fhs.kindai.ac.jp/