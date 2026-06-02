株式会社アウルコーポレーション（別称：佳松苑グループ）は【夕日ヶ浦温泉】にある政府登録国際観光旅館「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「旅亭櫂-KAI-」「雨情草庵」の5館の旅館とリゾートホテル「HOTEL＆湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。 京都・夕日ヶ浦温泉「佳松苑」は、2026年初夏から夏にかけて家族で楽しめる期間限定グルメプランを2つ展開いたします。宿から徒歩約10分の夕日ヶ浦海岸では海水浴も楽しめ、夕暮れには美しい夕日が広がります。旬の食材を豪快に楽しめるビュッフェダイニング「月映（つくばえ）」では、和・洋・中の幅広いラインナップを親子・3世代問わず家族そろってお楽しみいただけます。さらにこの初夏、夕日ヶ浦パークスとのコラボキャンペーンを実施中。対象宿へのご宿泊でお買い物クーポンをプレゼントします。

🌿 【6月限定☆特別プラン】佳松苑名物◇三大しゃぶしゃぶにとれぴち海鮮☆岩牡蠣も食べ放題の豪快ビュッフェ

■ プラン名 【6月限定☆特別プラン】佳松苑名物◇三大しゃぶしゃぶにとれぴち海鮮☆岩牡蠣も食べ放題の豪快ビュッフェ ■ 開催期間 2026年6月1日（月）～ 2026年6月30日（火） ■ 料金 お一人様 17,480円～ 税込・2名1室利用 早割15（公式サイト限定） 15日前予約で5%OFF → 16,606円～ ※公式サイト会員価格 ■ プラン概要 梅雨明けを前に、日本海の海の幸が最も旨みを増す季節。佳松苑の初夏ビュッフェでは、昨年も大好評だった「京都姫牛・八鹿豚・地元産の鯛」の3種しゃぶしゃぶ食べ放題を開催しております。さらに、地元・伊根の漁師が水揚げした濃厚でミネラル豊富な岩ガキが期間限定で食べ放題がスタート！大人気のスプーン寿司をはじめ、とれたて新鮮なお造りやお寿司、ドリンクインクルーシブの飲み放題まで楽しめる、初夏限定の豪快ビュッフェ。 ■ 主な食べ放題メニュー ・ 伊根産 新鮮岩ガキ（期間限定・食べ放題） ・ 3種しゃぶしゃぶ（昨年大好評・食べ放題） ・ スプーン寿司・お造り各種（食べ放題） ・ 飲み放題（ドリンクインクルーシブスタイル） ・ 和・洋・中 幅広いビュッフェメニュー ※伊根産岩ガキはなくなり次第、近海産に変更となる場合がございます。 ※7名様以上のご予約の場合は別テーブルでのご案内となります。

🍣 夏プラン ｜ 豪快！寿司祭り ～今年は京都の新ブランド・都マグロも登場！寿司・ステーキ食べ放題～

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/kasyouen/search/?plans=16&show=plan

■ プラン名 【夏◇豪快！寿司祭り】都マグロの握り寿司や手巻き寿司を好きなだけ♪ステーキやスイーツも食べ放題 ■ 開催期間 2026年7月1日（水）～ 2026年8月31日（月） ■ 料金 お一人様 18,573円～ 税込・2名1室利用 早割60（公式限定）60日前予約で10%OFF → 16,715円～ 早割30 30日前予約で5%OFF → 17,644円～ ※公式サイト会員価格 ■ プラン概要 夏の夕日ヶ浦は、宿から徒歩約10分の砂浜で家族みんなが海水浴を楽しめる絶好のロケーション。遠浅で穏やかな海は小さなお子様連れにも安心です。日中は波と戯れ、夕方には水平線に沈む夕日を眺め、夜は温泉で一日の疲れを癒してから、昨年も大好評だった「豪快！寿司祭り」へ。 今年は都マグロの握り寿司・手巻き寿司が食べ放題で登場。アツアツのステーキ・ローストビーフ・お造り・えびの天ぷらなどメイン級の料理が勢揃いです。旬の食材・地域食材にこだわった「美しく、豪快に」をテーマのビュッフェを、ダイニング「月映」の上質な空間でごゆっくりどうぞ。 ■ 主な食べ放題メニュー ・ 都マグロ 握り寿司・手巻き寿司（食べ放題） ・ ステーキ・ローストビーフ（食べ放題） ・ お造り・えびの天ぷら 他（食べ放題） ・ スイーツ各種（食べ放題） ・ 飲み放題（ドリンクインクルーシブスタイル） ※7名様以上のご予約の場合は別テーブルでのご案内となります。

初夏旅 マル得コラボキャンペーン ー宿泊代の10%をクーポンバックー

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/kasyouen/search/?plans=7&show=plan

佳松苑グループの6つの宿と、「美味しい」と「楽しい」で賑わうグルメパークス「夕日ヶ浦パークス」が連携し、『初夏旅 マル得コラボキャンペーン』を実施中！ 期間中、対象施設へご宿泊いただいたお客様へ、10,000円（税抜）ごとに、お買い物や施設内飲食で使える1,000円分のクーポンをプレゼント。地元グルメやショッピングを存分にお楽しみください。 ■ キャンペーン期間 2026年5月25日（月）～ 2026年7月17日（金）泊 ※日～金曜日限定 ■ 対象宿 佳松苑・別邸ふうか・一望館・旅亭 櫂・雨情草庵・HOTEL＆湖邸 艸花 ■ クーポン対応店舗 うみのうた・健勝丸・ann cafe & shop・サンカイカン・湯けむり朝市・各宿内売店 ※ローソンは対象外となります。 ■ ご注意事項 ・ 公式サイトまたはお電話でのご予約が対象です。 ・ クーポンのおつりは出ません。 ・ クーポン利用期限：2026年7月18日（土）まで 詳しくは下記の特設サイトをご確認ください。

「美味しい」と「楽しい」で賑わうグルメパークス「夕日ヶ浦パークス」

https://yxk-collab.studio.site/

夕日ヶ浦パークスは、日本夕日百選にも選ばれた夕日ヶ浦海岸へ向かう道中に2024年オープンした複合グルメスポットです。炭火海鮮バイキング「うみのうた」、佳松苑料理長監修の「まぐろ寿司 健勝丸」、話題のもちジェラート和スイーツ店「ann cafe & shop」など、ランチ・カフェ・お土産まで揃います。今回のコラボキャンペーンでは、対象クーポンをパークス内の各店舗でご利用いただけます。宿泊とあわせて、ぜひお立ち寄りください。

早期ご予約割引のご案内 ― 公式サイト限定

https://yuhigauraparks.com/

早めのご予約がおトク！ ★ 60日前までのご予約で10％OFF（公式サイト限定・早割60） ★ 30日前までのご予約で5％OFF（早割30） 【開催期間】 🌿 海鮮フェア 6/1～6/30 🍣 豪快！寿司祭り 7/1～8/31 ※早割60（10%OFF）は公式予約サイト限定です。旅行代理店・他サイトからのご予約は対象外となります。

施設概要

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施設名 ：夕日ヶ浦温泉 時季を彩る 佳松苑 所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247 直通TEL ：0772-74-9009 URL ：https://kasyouen.com/ Instagram：@kasyouen

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247%E7%95%AA%E5%9C%B0 https://kasyouen.com/ https://www.instagram.com/kasyouen/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== https://www.tiktok.com/@kasyouen TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@kasyouen

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に6宿を展開する「佳松苑グループ」。 多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂―KAI―／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

https://kasyouengroup.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アウルコーポレーション 経営企画部：福尾 本社TEL：0772-74-9018 mail：rsv.fukuo@gmail.com