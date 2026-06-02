オマール海老と飛騨牛を贅沢に堪能する『Homard Festin』を1Day限定開催！名古屋市＜結婚式場 グラストニア＞

株式会社一蔵

株式会社一蔵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河端義彦）が運営する名古屋市の結婚式場＜グラストニア＞にて、「オマール海老」と「飛騨牛」を贅沢に味わう『Homard Festin』を開催いたします。

5月～7月に旬を迎えるオマール海老は、身がぎっしりと詰まり、濃厚な旨味と深い甘みが凝縮された、この時期ならではの味覚。「1年で最も美味しい」とも称される旬の味わいをご堪能いただけます。

さらに、美しい霜降りと和牛ならではの芳醇な香りが魅力の飛騨牛を合わせた、期間限定の特別コースをご用意いたしました。

海と大地の恵みを一度に楽しめるコースとなっております。ぜひグラストニアで特別なひとときをお過ごしください。

◆メニュー ～Homard Festin～

【LUNCH】

・オマール海老のサラダ仕立て トリフソース

・桃の冷製スープ

・オマール海老のリングイネパスタ 大葉風味

・パティシエ特製デセール

・パン

【DINNER】

・オマール海老のサラダ仕立て トリフソース

・オマール海老のコンソメロワイヤル

・オマール海老のグリルとパイ包み焼 トマト風味のブールブランソースと共に

・飛騨牛フィレ肉のポワレ ソースマデラ

・パティシエ特製デセール

・パン

※お子様料理にオマールエビはございません

※天候や仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。

※写真はイメージです

◆料理長「東方雄介」

おふたりの人生で最も幸福な瞬間の料理を、誇りをもってお作りします。

味はもちろんのこと、会話のきっかけになるような「彩り」を常に意識し、最高の状態で料理をお届けしております。

おふたりのご要望を何より大切にし、簡単に「NO」と言わず一緒に理想を追求します。

◆イベント詳細・ご予約について

料理長 東方雄介

‐所在地：名古屋市昭和区鶴舞4-1606

‐イベント名：Homard Festin

‐開催日時：2026年6月21日(日)

【Lunch】受付 11:30~/お食事 12:00~

【Dinner】受付 17:30~/お食事 18:00~

‐料金：

【Lunch】大人5,000円（ソフトドリンクフリー付※アルコールは当日別料金）

【Dinner】大人14,000円（アルコール含フリードリンク付※ビール・ワイン・ウイスキー以外は当日別料金）

‐イベントページ：【6月21日限定】Homard Festin 開催｜ランチ＆ディナー | グラストニア(https://glastonia.net/blog/3889/)

‐グラストニアHP：【公式】グラストニア | 名古屋市昭和区の結婚式場(https://glastonia.net/)

※ご予約・詳細につきましては、イベントページをご確認ください。

※表示価格は全て税込み価格となります。

※消費税・サービス料込

グラストニア

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)