株式会社 長栄

年末と合わせて当選総額合計5,000万円！！「サマーチャポン宝゛（だから）くじ」応募受付開始～長栄管理物件入居者様を対象に今年も実施します～

マンション管理会社の株式会社長栄（本社:京都市/代表取締役:舩井 渉）は、当選総額 2,500万円をプレゼントする太っ腹キャンペーン「新生 第7弾 サマーチャポン宝゛くじ」の応募受付を、2026年6月1日（月）より開始しました。本キャンペーンは、2026年9月11日（金）より応募受付を開始する「新生 第8弾 年末チャポン宝゛くじ」とあわせて、総額5,000万円をお配りする企画です。「新生 第7弾 サマーチャポン宝゛くじ」は、当社が管理する賃貸マンションにお住いの方を対象としています。

【当社が「サマーチャポン宝゛くじ」を開催する理由】

■入居者ファースト追求

当社では「入居者ファースト」を追求するべく、管理物件にお住いの方に対して、「このマンションに住みつづけたい」と思っていただけるよう、春夏秋冬を通じて、さまざまなサービスの提供や、イベント・キャンペーンを開催しています。「サマーチャポン宝゛くじ」もその一環です。今後も新しい取り組みやサービスの提供を行っていく次第です。

■お部屋探しは管理会社で選ぶ時代

これからのお部屋探しは、家賃やエリアで物件探しを行うのと同様に、「管理会社」で選ぶ時代に突入すると考えています。

入居者様に対して迅速かつ細部まで行き届いたサポートを行うと同時に、「イベントやキャンペーンがある楽しい物件に住みたい」と思ってもらえるよう、独自のビジネスモデルを構築しています。

【新生 第7弾 サマーチャポン宝゛（だから）くじ概要】

「入居者様があっての賃貸経営」という想いから、当社が管理する賃貸マンションの入居者様を対象に、現金5万円を400名様に抽選でプレゼントします。

応募期間 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

応募締切 8月31日（月）必着(WEB応募は23:59まで)

当選総額 2,500万円

当選数 400名様

商品 抽選で5万円

応募者全員 QUOカードPay200円分プレゼント（※1）

当選発表 ９月9日（水）

応募資格 当社の管理物件に入居されている方（※2）

応募方法 キャンペーンWEBサイトより。WEBサイトからの申込が難しい場合、各ベルヴィ管理センター内の手書き応募用紙でご応募ください。 ベルヴィクラブアプリあるいは、メールマガジンを登録したうえで、配信されたキーワードを入力すると、当選確率が2倍となります。

さらに、ご応募いただいた方の中から抽選で、ギフトが当たります。

*「特別賞」Visaギフトカード10万円分 1名様

*「毎月ギフト」Amazonギフトカード3万円分 毎月1名様（合計3名様）

【２０２５年のチャポン宝゛（だから）くじについて】

昨年、２０２５年に実施しました「新生 第5弾 サマーチャポン宝゛くじ」および、「新生 第6弾 年末チャポン宝゛くじ」には、たくさんの入居者様からご応募をいただきました。応募いただいた際に、サービスの向上のため、マンションに関するご要望についておたずねしました。すると、「共用部が暗い」、「駐輪場に屋根がないので付けてほしい」というご意見から「いつもありがとうございます」などさまざまなお言葉をいただくことができました。お声をくみ取り、業務フローの改善を行ったり、物件のバリューアップにつなげたりすることができました。新生 第7弾である本年は、さらなる向上を目指してまいります。

【長栄について】

創業から40年超の当社は、マンション管理会社のパイオニアとして、京都を中心に大阪・滋賀・愛知・東京へと事業エリアを拡大し、管理戸数は 2026年3月末時点で 29,279 戸(うち、自社物件戸数 7,148 戸)を誇ります。

管理センター「Bellevie」(ベルヴィ)は、他社に先駆けての独自のノウハウとアフターサービスの充実に努め、マンション管理業界をリードしています。

「入居者様があっての賃貸経営」という想いから、入居者様に寄り添ったさまざまな企画やイベントを毎年行っています。

【株式会社長栄 会社概要】

代表者 ： 代表取締役 舩井 渉（ふないわたる）

本社所在地 ： 〒600-8429 京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369番地 No.60京都烏丸万寿寺ビル

創業／設立 ： 1980年8月1日／1988年4月5日

事業内容 ： 賃貸物件の管理業・不動産賃貸業・賃貸物件の仲介業・リフォーム事業・不動産売買・マンスリーマンション運営業務など

資本金 ： 7億1,476万4,000円（2026年3月31日時点）

上場市場 ： 東証スタンダード市場（証券コード：2993）

ホームページ ： https://www.kk-choei.co.jp/

※1 QUOカードPayも当選総額に含まれています。

※2 「新生 第7弾 サマーチャポン宝゛くじ」の商品や対象者など詳細については、本キャンペーンURLをご確認ください。

https://www.kk-choei.co.jp/chapon/2026/summer/

新生 第7弾 サマーチャポン宝゛くじ :https://www.kk-choei.co.jp/chapon/2026/summer/キャンペーンWEBサイトはこちらから！

※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は、登録商標です。

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