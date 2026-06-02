キャリア教育における副教材「小学生のためのお仕事ノート」に掲載

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）は、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材『2026年度版「小学生のためのお仕事ノート」吹田市版』に制作協力し、当社が展開する訪販グループの事業、およびミスタードーナツ事業が掲載されましたので、お知らせいたします。

＜小学生のためのお仕事ノート 吹田市版＞＜ダスキン掲載ページ＞

昨今、子どもたちへのキャリア教育の重要性が高まる中、当社は「小学生のためのお仕事ノート」への協賛を通じて、地域の小学生に当社の仕事を知っていただく機会を提供しています。今回、本社を置く吹田市版への掲載を通じ、子どもたちが将来の進路や働くことについて考えるきっかけとなる情報をお届けします。

掲載ページでは、当社の基幹事業である「キレイ」を守る訪販グループの事業と、「おいしい」をお届けするミスタードーナツ事業を紹介しています。さらに、現場で働く社員の声も掲載し、仕事のやりがいや楽しさを伝えることで、子どもたちに身近に感じてもらえる内容としています。

今後も当社は、地域との連携を深めながら、社会貢献や地域活性化につながる取り組みを継続してまいります。

【2026年度版「小学生のためのお仕事ノート」吹田市版 概要】

仕様 B5判・オールカラー

発行部数 8,000部

配布対象 吹田市内の公立小学校35校 3・4年生の全児童

発行日 2026年6月

発行 株式会社関西ぱど（株式会社中広グループ）

※「小学生のためのお仕事ノート」とは

文部科学省が推進するキャリア教育で活用される副教材として、株式会社中広が企画・発行する冊子です。市区町村ごとに発行され、地域に拠点を置くさまざまな企業や仕事が掲載されています。児童が地域の産業や企業の役割を学び、将来の仕事について考えるきっかけとなります。