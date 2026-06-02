【作家生活30周年】馳 星周『海霧 ―ジリ―』2026年6月2日（火）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、作家・馳 星周さんの作家生活30周年を記念した書き下ろし長編小説『海霧 ―ジリ―』を2026年6月2日（火）に発売しました。

『不夜城』『少年と犬』を生み出してきた馳 星周の到達点ともいうべき本作。北海道の海と大地を舞台に、高値で取引される海産物の密漁の世界に生きる孤独を抱えた青年・大樹、犬好きのホステス・霧子、そして老犬ジリの運命が交錯していく慟哭のクライム・サスペンスです。

『海霧 ―ジリ―』について

≪本作を読み解くポイント≫

１. 「海霧 ―ジリ―」というタイトル

タイトルであり、主人公の愛犬の名前にもなっている「海霧（ジリ）」は北海道の方言で、海上に立つ霧のこと。春または夏に寒流や冷水域のある所に、暖かい湿気を含んだ南または東南の風が吹きこんで発生する濃霧。夏の季語でもある。作中には他にも、著者・馳 星周の出身地である北海道の風物が豊かに描かれている。

２. ボーダーコリーの老犬・ジリ

五歳のとき大樹に拾われ、以来十五歳になるまで一緒に生活してきたボーダーコリー。牧羊犬なので賢く、大人しく、孤独な大樹に優しく寄り添う。

３. 「人は死ぬ。必ず死ぬ。時に呆気なく死ぬ。」

作中で何度も繰り返される大樹の独白。実母の急死のあとも、理不尽な運命に振り回され続ける大樹の諦観を表す。霧子との出会いが、彼の人生をどう変えていくのかが、本作の最大の読みどころ。

≪あらすじ≫

男、女、老犬――その愛と死

孤独な二人と一頭の犬は、生き延びるために「群れ」になった。

海産物の密漁は、暴力団の重要なシノギのひとつになっている。中でも、北海道で獲れる檜山産の干し海鼠は重宝がられ、法外な高値で取引されていた。アルコール漬けだった実母の急死で故郷の白老を飛び出し、函館まで流れ着いた青年・神野大樹は、岡村興業の若頭補佐・宮嶋が仕切る海鼠の密漁で稼いでいる。大樹とふたりきりで暮らすボーダーコリーの老犬・ジリは、その見張り役を務めていた。ジリが体調を崩したことをきっかけに、犬好きのホステス・霧子と距離を縮める大樹。しかし彼女は、宮嶋の情婦でもあった。二人の関係に勘づいた宮嶋を、霧子は衝動的に殺してしまい――。

≪書誌情報≫

作品名：海霧 ―ジリ―

著者名：馳 星周

装幀：國枝達也

装画：松木直紀

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

発売日：2026年6月2日（火）予定

体裁：四六判上製／単行本／328ページ

ISBN：9784041152454

初出：「小説 野性時代」2024年8月号～9月号、

11月12月合併号、2025年１月号～8月号

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報ページ：

https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000860/

著者プロフィール

馳 星周（はせ・せいしゅう）

1965年、北海道生まれ。横浜市立大学文理学部卒業。96年『不夜城』でデビュー。同作は第18回吉川英治文学新人賞を受賞。98年『鎮魂歌不夜城II』で第51回日本推理作家協会賞受賞。99年『漂流街』で第1回大藪春彦賞受賞。2020年『少年と犬』で第163回直木賞受賞。ロマン・ノワールの旗手として数々の作品を発表し続けている。近年は競走馬に関連する小説も多数刊行。また、文芸界きっての愛犬家としても有名。現在の愛犬はアイトール。