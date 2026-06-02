医療機関の情報発信・ブランディング支援を強化　AI問い合わせアシスタント「ドクターズ・ファイル エイド (Ai-D)」を導入

株式会社ギミック

日本最大規模の医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：横嶋 大輔、以下「当社」）は、医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」のサービス紹介ページにおいて、サービス内容に関する疑問や不明点を気軽に確認できるAI問い合わせアシスタント「ドクターズ・ファイル エイド (Ai-D)」を2026年6月1日（月）より提供開始したことをお知らせします。

背景

医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」のサービス紹介ページ

近年、医療機関を取り巻く環境は大きく変化し、集患やブランディングの重要性がますます高まっています。一方で、サービス選定の過程では、

・自院に合っているのか判断が難しい

・費用対効果のイメージが持ちづらい

・いきなり営業担当に問い合わせることに心理的なハードルがある

といった声も多く聞かれます。

特にウェブサイト閲覧による情報収集段階では、「まずは自分のペースで情報を整理したい」というニーズがあり、十分な理解に至らないままサービスから離脱してしまうケースも見受けられました。

こうした背景を受け、当社ではユーザーが営業担当を介さずに、気軽にサービスに関する疑問を解消できる手段として本機能を開発しました。

「ドクターズ・ファイル エイド (Ai-D)」概要

「Ai-D」は、ドクターズ・ファイルのサービス紹介ページ(https://doctorsfile.jp/sales/)上に設置されたAI問い合わせアシスタントです。

サービス内容に関する質問に対して、対話形式で回答し、理解をサポートします。

■名称の由来

「Ai-D」は、英単語「aid（援助・助力）」に由来しています。医療機関にとって、サービス選定における支援者として価値を提供するAIであることを表現しています。

■主な特長

1. 気軽に質問できる対話形式

自由入力で質問できるため、気になる疑問点をその場で解消することが可能です。

営業担当に問い合わせる前段階でも、対面だと聞きづらい情報なども整理することができます。

2.サービスに特化した内容を回答

当社の事業内容を熟知したAIが、ユーザー一人ひとりの状況や関心に寄り添いながら、

貴院の悩み・課題の解決にあたって参考となる内容を整理して提示します。

3. 検討状況に応じたスムーズな情報取得の支援

対話内容からユーザーの理解度や関心を把握し、必要な情報を段階的に整理・提示。迷うことなく最適な情報にたどり着けるため、無駄なくスムーズに情報収集を進められます。

今後の展開

当社では今後、Ai-Dの利用状況をもとに、よりわかりやすい情報提供やサービス改善を推進します。

引き続き、ユーザーが納得してサービスを選択できる環境づくりに取り組んでまいります。

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーパスのもと、患者・医師・医療機関が抱える「不（不安・不信・不便）」を解消することをめざしています。事業は、安心してクリニックを選べる仕組みを提供し、その安心感に基づいた適切な医療の提供を実現するマッチング領域と、医療機関の運営や成長を支援する多様なサービスを展開するその他業務領域で構成されています。

主力サービスは、患者にとって最適なかかりつけ選びをサポートする医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、医療情報マガジン「頼れるドクター」。その他、医療機関専用情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー(medipathy)」、クリニック専用人事評価/人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ(CLINICO)」、医療系求人情報サイト「ドクターズ・ファイル ジョブズ(JOBS)」、LINE連携型予約管理システム「ドクターズ・ファイル アポ レジタス」など、医療特化型のプラットフォームを展開。

【マッチング領域】

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

頼れるドクター： https://doctorsfile.jp/book/

ホスピタルズ・ファイル： https://hospitalsfile.doctorsfile.jp/

【その他業務領域】

ドクターズ・ファイル メディパシー（medipathy）： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ（CLINICO）： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ（JOBS）： https://doctorsfile.jp/jobs/

ドクターズ・ファイル アポ レジタス： https://reserve.doctorsfile.jp/

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

お問い合わせフォーム :https://www.gimic.co.jp/contact/