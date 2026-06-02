【サンシャインシティプリンスホテル】五感を刺激する「ハワイアンイベント」を2026年7月1日(水)より開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人:小田 麻夕美）では、2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの62日間、ハワイアンメニューの提供を中心にホテル全体を五感で楽しむ“ハワイアンイベント”を開催いたします。

「カフェ＆ダイニングChef’s Palette」では、クリエイター・作家として活躍する、門 秀彦氏とコラボレーションし、今回もホテルオリジナルの描きおろしイラストをデザインしていただきました。そのデザインを使ったクリアファイルをハワイアンセットメニューご注文の方限定でプレゼントいたします。門氏はホテル内のB１壁面にもアート作品を描いていただいており、当ホテルのブランディング向上にも寄与いただいております。

門 秀彦（かど ひでひこ）氏Profile

長崎県生まれ。クリエイター・作家。ろう者の両親をもつコーダであり、音声言語や手話だけでは伝えきれない思いを表現するため、コミュニケーションの補足として幼少期から絵を描き始める。 アートの中に手話が入っていることも特徴のひとつ。 「HAND TALK / Smile Talking Hands」という言葉を生み出し、表現し続けている。

ハワイアンセットメニューご注文の方限定でプレゼントする、ホテルオリジナルクリアファイル本コラボレーション用の描きおろしデザインのテーマ

「Ole Ua, Ole Anuenue」(No Rain , No Rainbow)。

ハワイでは、雨が降った後に美しい虹がかかることが多く、「困難を乗り越えれば幸せが訪れる」という教えとして親しまれている言葉。

「レストラン バイエルン」では、ハワイの定番メニューや彩り鮮やかなドリンクの提供をはじめ、ハワイを彷彿とさせる音色でレストラン店内の雰囲気を盛り上げる「ウクレレの生演奏」も期間限定イベントとして開催いたします。

その他、館内でのハワイアンミュージックのBGMやホテル内での装飾演出、スタッフのアロハシャツでのお出迎えなど、至るところで五感を感じていただけるホテル滞在を演出いたします。

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette 「ハワイアンメニュー」

ハンバーガーやパンケーキとオリジナルドリンクの「セットメニュー(全5品)」をはじめ、ロミロミサーモンやガーリックシュリンプなどアルコールと合わせてもお楽しみいただける「ア・ラ・カルトメニュー(全5品)」、「オリジナルドリンク(全6品)」など、計16品のハワイアンメニューをご用意。

ハワイアンセットメニュー(イメージ)ア・ラ・カルトメニュー(イメージ)ドリンクメニュー(イメージ)

開催期間 2026年7月1日(水)～8月31日(月)

開催時間 11:30A.M.～9:00P.M. (L.O. 8:30P.M.)

料 金 【セットメニュー】 \2,000より

【ア・ラ・カルトメニュー】 \1,400より

【オリジナルドリンク】 \1,100より

レストラン バイエルン 「ハワイアンブッフェ」

ランチ、ディナーともに30品以上のメニューが並ぶ中で、香りと音でもお楽しみいただけるパフォーマンスコーナーで、出来立てを目の前でご用意するハワイの定番料理“カルアポークタコス(ランチのみ)”や“ポークスペアリブ 鉄板焼き バナナベーコン添え(ディナーのみ)”はシェフおすすめの一品です。

その他、ココナッツミルクで楽しむ冷やし担々麺(ランチ・ディナー共通)や魚介をふんだんに使ったポキ丼(ディナーのみ)、サラダ蕎麦(ランチ・ディナー共通)など、中華や和食メニューでもご用意しております。また、ハワイをイメージした、アルコール、ノンアルコールドリンクも全5種(別料金)、お楽しみいただけます。

「ハワイアンランチブッフェ」

開催期間 2026年7月1日(水)～8月30日(日)

※7月6日(月)、7日(火)、13日(月)、14日(火)、8月17日(月)、18日(火)、24日(月)、25日(火)、31日(月)は定休日となります。

開催時間 11:30A.M.～3:00P.M. (L.O. 2:30P.M.)

料 金 \4,800

「ハワイアンディナーブッフェ」

ハワイアン ランチブッフェ(イメージ)

開催期間 2026年7月1日(水)～8月30日(日)

※7月6日(月)、7日(火)、13日(月)、14日(火)、8月17日(月)、18日(火)、24日(月)、25日(火)、31日(月)は定休日となります。

開催時間 5:30P.M.～9:00P.M. (L.O. 8:30P.M.)

料 金 (平日）\6,300／(土休日) \6,800

「ハワイアンドリンク」

ハワイアン ディナーブッフェ(イメージ)ハワイアンドリンク(イメージ)

料 金 【アルコールドリンク】 \1,200より 【ノンアルコールドリンク】 \1,500

シェフおすすめのパフォーマンスメニュー(イメージ)中華や和食メニューでもハワイを演出(イメージ)

※各レストランの表示料金には、消費税が含まれております。

別途お会計時、サービス料(13％)を加算させていただきます。

※食物アレルギーへの対応についてはこちらを参照ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※本情報は、2026年6月2日現在のものであり、変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

「ハワイ気分」を盛り上げる、レストランでの演出

レストランでのハワイアンメニューの提供と合わせて、シンガーソングライター・Mayumi氏による、“ウクレレの生演奏”をお楽しみいただけます。

シンガーソングライター「Mayumi」氏～期間限定特別イベント「ウクレレの生演奏」～

期 間 2026年8月14日(金)、15日(土)

場 所 カフェ＆ダイニング Chef’s Palette

レストラン バイエルン

時 間 各開催レストランでのランチタイム時間

内にて各2回実施予定

Mayumi 協力/運営 Hawaii m.t inc.

※レストランをご利用のお客さまが対象となります。演奏を聴くだけでのご入店はお断りいたします。

※各レストランでの開催時間は、店舗またはレストラン公式Webサイトをご確認ください。

≪各レストランのご予約・お問合せ≫

■カフェ＆ダイニング Chef’s Palette

レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254(10:30A.M.～6:00P.M.)

またはhttps://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/palette/Hawaii2026_Menuより承ります。

■レストラン バイエルン■

レストラン予約 TEL：03‐5954‐2257(10:30A.M.～6:00P.M.)

またはhttps://www.princehotels.co.jp/sunshine/restaurant/bayern/より承ります。