大好評！ぷるぷる感触に”やみつき”の声続出。美容液生まれのグミ洗顔「肌グミ」、取扱店舗を拡大して再販決定　～2026年6月21日（日）数量限定発売～

株式会社資生堂

資生堂ジャパン株式会社は、なでるだけで肌の汚れを取り除きながら、洗うたび”ぷるちゅる”素肌を叶える美容液生まれのグミ洗顔「S 肌グミ N」【全3品 参考小売価格2,200円（税込2,420円）】を、2026年6月21日（日）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアで数量限定発売します。本商品は2025年9月に一部店舗限定で発売※1し、想定以上の好評を得たことから、取扱店舗を大幅に拡大し再販売することを決定しました。

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

※1 洗うたび”ぷるちゅる”素肌へ。なでるだけで肌がキレイになる、美容液生まれの「グミ洗顔」新登場(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004054&rt_pr=trv06)

《発売背景：「洗顔キャンセル界隈」に着目して生まれた新感覚の洗顔料》

近年、美容意識は高まる一方で、日常的な多忙や疲労により、洗顔を「面倒」と感じて省略してしまう生活者が急増しています。実際に資生堂ジャパンが15-29歳の女性を対象に実施した調査※2では、2人に1人が朝は洗顔料を使用しないことが分かりました。SNS上ではこうした行動が「洗顔キャンセル界隈」として顕在化しており、洗顔に対する価値観そのものが大きな転換期を迎えています。

そこで当社は、洗うたびに肌がキレイになる高い機能性と「泡立て不要・なでるだけ」という革新的な手軽さを両立し、かつ洗顔自体が楽しくなる要素も持ち合わせた、新たな洗顔習慣の提案を目指して美容液生まれのグミ洗顔を開発しました。

※2 資生堂ジャパン調べ 2023年 15-29歳女性 n=650

《新たな価値を世の中に問うことから得た知見》

「肌グミ」は、急速に変化する若年層の最新ニーズを捉え、ブランドの枠を超えて今までにないワクワクを提供することを目的に開発したものです。日々トレンドが変化・多様化する中、本商品がお客さまにとって本当に価値があるのかをいち早く検証するため、2025年9月には取扱店舗を限定して発売しました。その結果、「日経MJ（2025年12月10日）」の『2025年ヒット商品番付』で＜東の前頭＞を受賞、「日経トレンディ（2026年6月号）」の『2026年上半期ヒット大賞＆下半期ブレイク予測』で＜美容部門 上半期ヒット＞を受賞するなど、想定以上の好評をいただきました。美容意識は高いものの洗顔への負担感を抱いている若年層を中心に、「親子でのシェア」や「男性の使用」など、世代や性別を超えた需要も確認できたことから、より多くのお客さまに手に取っていただきたいと考え、取扱店舗を大幅に拡大して本格展開を決定しました。

《今後のコミュニケーション展開》

今回の検証では、高い評価の一方で、「価格」を理由に購入を迷っているというご意見もいただきました。そこで、これまでユーザーから寄せられた「つい触りたくなる感触」「洗顔が楽しみになった」という声をもとに、”やみつき”になる洗顔として、価格以上の体験価値を伝達するコミュニケーションを強化します。

【肌グミが”やみつき”になる3つの理由】

1. 94％※3が虜になった、独自の「ぷるぷる感触」

2026年3月に18-25歳の女性100名を対象に実施したモニター調査では、94％※3が「使い心地が好き」と回答。グミのようにぷるぷるとした独自の感触が、洗顔体験を「義務」から「楽しみ」へとアップデートします。

※3 資生堂ジャパン調べ 2026年3月7日～3月11日 「肌グミ」を5日間使用した18-25歳女性 n=100

「肌グミ」を肌に当てた時の心地よさに対して、「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合（回答は4段階評価）

2. 美容液成分を贅沢に配合した「美容グミ製法」

従来の固型洗顔料では実現できなかったレベルまで美容液成分をたっぷりと配合したベース基材の中に、洗浄＆角質除去成分を配合し、40日間熟成してグミ状に固めた独自技術※4「美容グミ製法」を採用。うるおいを奪わずに皮脂汚れや古い角質を取り除き、”ぷるちゅる”な素肌へと洗い上げます。

※4 資生堂ホネケーキ工業（株）の独自技術

3. 高い「タイパ」と、知れば納得の「コスパ」

「泡立て不要・なでるだけ」という使用方法により、短時間で洗顔が完了します。さらに、1品で約180回※5使用できる設計により、毎日惜しみなく使用できるコストパフォーマンスも実現しています。

※5 使用量は目安です。使用方法によって個人差があります。

資生堂ジャパンは、「肌グミ」の本格展開を通じて、洗顔を「しなければならない行為」から「続けたくなる心地よい習慣」へと進化させることを目指します。今後も生活者の行動や価値観の変化を起点に、新たなビューティー市場を創造します。

【商品概要】※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

S 肌グミ N

＜洗顔料＞

60g 全3品

2,200円（税込2,420円）

（ぴかぴか）

（そよそよ）

（ぷりぷり）

■商品特長

なでるだけでぷるちゅる素肌へ

洗うたびに、肌がキレイになるぷるぷる感触の美容グミ洗顔

○たっぷりの美容成分と洗浄＆角質除去成分をグミ状に固めた洗顔料

○肌に直接あて、なでるだけで、摩擦レスで汚れを浮かし、スピーディーに洗い上げます

○独自技術※4「美容グミ製法」により、従来の固型洗顔料では実現できなかったレベルまで美容液成分の配合に成功。洗浄＆角質除去成分と掛け合わせ、40日かけて熟成する事でぷるぷるのグミ形状を実現

※4 資生堂ホネケーキ工業(株)の独自技術

○成分や気分で選べる3タイプ

【ぴかぴか】ビタC：アスコルビン酸グルコシド、グリセリン（保湿）

【そよそよ】CICA：ツボクサ葉／茎エキス、グリセリン（保湿）

【ぷりぷり】ペプチドGL：パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、グリセリン（保湿）

○洗顔行為自体が楽しく、やみつきになる”ぷるぷる”感触

○心地よく、清潔感のあるフローラルサボンの香り

○約180回※5使用可能

※5 使用量は目安です。使用方法によって個人差があります。

○アレルギーテスト済み

（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

＜使用法＞

●顔と「肌グミ」を軽く濡らしてから使用します。

●「肌グミ」を顔に直接あてるように持ち、顔全体をくるくるとなでた後、洗い流します。

●手のひらで軽く泡立ててお使いいただくこともできます。

■「肌グミ」特設サイト https://www.shiseido.co.jp/hadagumi/?rt_pr=trv06