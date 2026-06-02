【高輪エリアのプリンスホテル】都心への近場旅でリゾート気分を満喫！開放感あふれる2つのアウトドアプールが癒しのひとときをお届け

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドダイヤモンドプール

ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-1、総支配人：今井歩）は、2026年7月17日（金）より、青空が広がるデイタイムには深い緑に囲まれた「ダイヤモンドプール」を、さらに7月25日（土）より、ルーフトップの開放感あふれる「スカイプール」をナイトタイムにオープンし、都心でリゾート気分を満喫するラグジュアリーな体験をお届けいたします。

品川駅から徒歩約5分の都心にありながら、自然豊かな日本庭園を有する高輪エリアのプリンスホテルでは、夏休みシーズンに合わせ、2つの屋外プールをオープンいたします。交通費を抑え、気軽に楽しめる“近場旅”への関心が高まると予想される今夏。ゆったりとした時間の流れとともに、表情の異なる2つの空間で、都会の喧騒を忘れ開放的なひとときをお楽しみいただけます。

スカイプール

まるでオアシスリゾートのように緑が広がるガーデンプールは、水深0.6mのプールを併設し、小さなお子さまにも安心してお楽しみいただけるほか、冷たい氷で真夏の暑さを吹き飛ばす特別イベント「ICE Park Day」を3日間限定で開催。心ゆくまで氷と触れ合う、ご家族での夏の思い出作りが叶います。夕暮れから夜へと移ろう幻想的な空に包まれるルーフトッププールでは、都心とは思えないほどの大空の下でリゾート気分を味わう、ラグジュアリーな癒しのナイトタイムを演出いたします。



また、2つのプールをお得にお楽しみいただけるステイプランをご用意するほか、高輪エリアのプリンスホテルのご宿泊者さまを対象に、おとなの方がご同伴の12才以下のお子さまは無料でプールをご利用いただけます。

移ろいゆく時間を味わい、近場への旅行でリゾート気分に浸る、当ホテルならではの夏のご滞在をご提案いたします。

◆2026年 夏季プール営業概要◆

【ダイヤモンドプール（日本庭園内）＜デイタイム＞】

開催日時：2026年7月17日（金）～8月30日（日）9:00A.M.～4:00P.M. (最終入場 3:30P.M.)

★ICE Park Day：7月25日（土）、8 月11日（火・祝）、8月22日（土）

料 金：ご宿泊のお客さま おとな \7,000より／こども(12才以下) 無料

ビジターのお客さま おとな \10,000より／こども(4～12才) \6,000より

※ご宿泊のお客さまは、上記料金でデイタイムとナイトタイムのどちらもご利用いただけます。

※ICE Park Day は料金が異なります。

【スカイプール（グランドプリンスホテル新高輪 2F）＜ナイトタイム＞】

開催日時：2026年7月25日（土）～8月30日（日）4:00P.M.～8:30P.M. (最終入場 8:00P.M.)

料 金：ご宿泊のお客さま おとな \5,000より／こども（12才以下）無料

ビジターのお客さま おとな \9,000より

※ビジターのお客さまのナイトプールのご利用は、16才以上の方が対象となります。

★日数限定でナイトイベントの開催を予定しております。

【お問合せ】 グランドプリンスホテル新高輪 03-3442-1111（代表）

＜デイタイム＞ ダイヤモンドプール概要

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/pool/

青空の下、深い緑に囲まれたガーデンプール。

まるでリゾートにいるような空間でリフレッシュするデイタイムをお過ごしいただけます。

水遊び用おむつを着用のままお入りいただける水深0.6mの幼児用プールを併設。

ご家族で安心して心はずむ夏のひとときをお楽しみいただけます。

とびきり涼しいイベント「ICE Park Day」

毎年ご好評の冷たい氷を楽しむ迫力満点のイベントを本年もダイヤモンドプールにて開催いたします。

世界大会での優勝経験を持つホテルの氷彫刻師が手掛ける氷のオブジェたちをプールへダイブさせ、

ひんやり気持ち良い氷とともに真夏の暑さを忘れるひとときを演出。

ダイナミックなパフォーマンスを目の前でお楽しみいただけるほか、氷の輪投げやシューティングゲームなどの涼やかな限定縁日をご用意いたします。

【日 程】 7月25日（土）、8月11日（火・祝）、8月22日（土）

【会 場】 ダイヤモンドプール（日本庭園内）

※雨天の場合は中止いたします。

※イベントの詳細は近日公開予定となります。

＜ナイトタイム＞ スカイプール概要

過去の様子はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=Cf_kytYuQro

広い空を望む、開放感溢れるルーフトッププール。

静けさに包まれるラグジュアリーな空間で都心にいることを忘れ、ゆったりとお過ごしいただけます。

ナイトタイムへ移ろう幻想的な夕暮れ空を眺めながら、優雅にくつろぐおとなのひとときをお楽しみください。

プールパスポート付きステイプラン

プールで遊び尽くすご滞在が叶う宿泊プラン。

チェックインからチェックアウトまでの2日間のデイタイムと1日目のナイトタイムに、表情の異なる2つのプールで思う存分夏をご堪能いただけます。

グループでのお出かけの思い出作りに最適な、3～4名さまでご滞在いただけるお部屋もご用意しております。

ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスツイングランドプリンスホテル新高輪 スーペリアナチュラルフォースグランドプリンスホテル高輪 デラックスキング

【期 間】 2026年7月17日（金）～8月29日（土）

【料 金】 ザ・プリンス さくらタワー東京 \33,294より

グランドプリンスホテル高輪 \19,506より

グランドプリンスホテル新高輪 \15,311より

※料金は1室2名さまご利用時の1名さま料金です。（消費税・サービス料込、宿泊税別途）

【内 容】 プールパスポート付き／12:00NOONチェックアウト

※チェックイン日のプールのご利用は9:00A.M.からとなります。

※ナイトタイム（スカイプール）はチェックイン日にご利用いただけます。

なお、ご利用は4才以上のお子さまが対象となります。

※12才以下のお子さまはプールを無料でご利用いただけます。

※お部屋のご利用時間はプランにより異なります。

※ご朝食をご希望の方はお申し付けください。

【お問合せ】 ザ・プリンス さくらタワー東京 TEL：03-5798-1111

グランドプリンスホテル高輪 TEL：03-3447-1111

グランドプリンスホテル新高輪 TEL：03-3442-1111

※写真はイメージです。 ※上記内容はリリース時点(6月2日)の情報です。