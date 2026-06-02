JLL、MUFGスタジアム（国立競技場）内スイートルームおよび飲食エリアの改修プロジェクト管理およびアドバイザリー業務を受託し、事業計画から運営開始までを支援

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2026年6月2日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河西 利信）は、株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：竹内 晃治、以下 JNSE）が進めるMUFGスタジアム（国立競技場）内のスイートルームおよび飲食エリア「スタナカ」の改修プロジェクトにおいて、専任プロジェクトマネージャー兼アドバイザーとして参画し、 事業計画から運営開始までを支援したことをお知らせします。

JLLは、2025年1月より協業パートナーとして本プロジェクトに参画し、 MUFGスタジアムが掲げる「世界トップレベルのナショナルスタジアム」を具現化した上質なホスピタリティ空間の実現に向け、 事業計画から運営開始までの工程、予算、運用体制の策定、設計、デザイン、品質および施工管理までを一貫して支援しました。また、付帯の飲食エリア「スタナカ」では、プロジェクトマネジメントおよび内外装の建築・設備工事を受託し、開業までを支援しました。

スイートルームは、スタジアム内のピッチレベルおよび3階に位置し、全53室とラウンジで構成されています。2026年4月より「LIMINAL SUITE（リミナルスイート）」の名称で運営を開始しています。

JNSE代表取締役社長 竹内 晃治氏より、下記コメントを頂いております。

「このたび、『LIMINAL SUITE』および『スタナカ』の整備にあたり、JLL様には専門的な知見と高い推進力をもってご支援をいただき、心より感謝申し上げます。本プロジェクトは、お客様の来場体験を進化させ、MUFGスタジアムが目指す『世界トップレベルのナショナルスタジアム』の実現に向けた重要な取り組みです。この新たなに誕生した空間とサービスを通じて、私たちはMUFGスタジアムの運営基盤をより強固なものとし、日本のスポーツ・エンターテイメント界の持続的な成長にも貢献してまいります」

JLL日本 取締役 プロジェクト・開発マネジメント事業部長 宮本 淳は次のように述べています。

「日本を代表するMUFGスタジアムの改修プロジェクトに、協業パートナーとして参画できたことを大変光栄に思います。本プロジェクトでは、最先端のスタジアム運営と最上級のホスピタリティ空間を両立させるべく、意匠・品質・コスト・工期の最適化という複合的な課題に直面しました。JLLは、これまでの豊富な知見を活かして優先順位を明確化し、各パートナーの皆様と強固な連携を築くことで、予定通りの竣工を実現いたしました。JLLは今後も独自の専門性とサービスを通じて、お客様の戦略的パートナーとして事業目標の達成に貢献してまいります」

JLLについて

JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、世界80ヵ国以上で事業を展開し、2026年3月31日時点で約113,000名の従業員を擁する総合不動産サービス会社です。200年以上にわたり、オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャル、データセンターなどのセクターにおいて、お客様が保有する不動産の賃貸借、売買、投資、建設プロジェクトマネジメント、管理などを支援しています。2025年の売上高は261億米ドルで、フォーチュン500(R)にも選出されています。

JLLは、「不動産の未来を拓き、より良い世界へ（Shape the future of real estate for a better world）」という企業目標（Purpose）のもと、お客様、従業員、地域社会とともに「明るい未来へ」と導くことを使命としています。また、JLLは豊富なデータと最先端のテクノロジーを活用し、幅広い業界のお客様に包括的な不動産サービスを提供しています。グループ会社のラサール インベストメント マネージメントは、世界の投資家ニーズに応じた不動産投資運用サービスを提供しています。

JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。詳細は https://jll.com をご覧ください。