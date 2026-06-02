【マイクロ波化学ウェブセミナー】マイクロ波で未利用バイオマスを価値に変える！活用事例や従来加熱との違い、導入効果、研究・開発動向について解説

マイクロ波化学株式会社

昨今、バイオマス利用は、燃料や素材を統合した高付加価値な資源活用モデルへと変化してきています。その高度利用の手段として、マイクロ波技術が検討・運用されています。

本セミナーでは、バイオマスの前処理や変換、残渣活用、循環利用などにおけるマイクロ波技術の活用事例を紹介し、従来加熱との違いや導入効果、研究・開発動向について解説します。

■タイトル

バイオマス×マイクロ波の可能性 ～減容化・炭化・精製など～

■このような方におすすめ

・バイオマス処理や変換プロセスへの応用を検討している方

・未利用バイオマスの価値創出に関心のある方

・既存プロセスに合ったバイオマスの前処理を検討されている方

■日時

２０２６年６月１７日 （水） １２：００～１２：４５

２０２６年６月３０日 （火） ２０：００～２０：４５

※いずれも同じ内容です。

■申し込みURL

https://mwcc260617.peatix.com/

■参加費用

無料

■スピーカー

木谷 径治 ／ 研究開発部

■主催

マイクロ波化学株式会社

■問い合わせ先

マイクロ波化学株式会社

お問合せフォーム：https://mwcc.jp/contact/