HiPro Biz主催、大手ゼネコン対象「建設業界×新規事業」イベントにMirai Resort代表三倉が2回連続で登壇

株式会社Mirai Resort

株式会社Mirai Resort（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木文也・三倉信人、以下 当社）は、HiPro Biz主催で開催された、大手ゼネコン担当者を対象とした「建設業界×新規事業」イベントにおいて、代表の三倉が2回連続で登壇いたしました。

本イベントでは、建設業界における新規事業推進や組織変革をテーマに、“ワクワクする仕事”と“モヤモヤする仕事”を切り口としたワークショップを実施。参加者同士が立場や企業の垣根を越えて対話を行い、新規事業推進における葛藤や意思決定、組織内コミュニケーションなどについて意見交換を行いました。

建設業界における“新規事業推進”のリアル

イベント開催にあたり、参加者への事前ヒアリングでは、

・新規事業を自社で推進する意味づけが難しい

・既存事業とのバランスや境界線に悩んでいる

・事業を進めたいスピード感と、社内合意形成に必要な時間とのギャップが大きい

といった声が挙がりました。

こうした背景を踏まえ、本イベントでは、一方的な講演形式ではなく、参加者同士が対話を通じて価値観や課題を共有する“対話型ワークショップ”として実施。立場や企業を越えて率直な意見交換が行われました。

開催概要

◼︎イベント名：建設業界×新規事業イベント

◼︎開催日：2026年4月16日（木）17:00～19:30

◼︎会場：清水建設NOVARE（東京都江東区潮見）

◼︎主催：パーソルキャリア株式会社 「HiPro Biz」

◼︎参加者：大手ゼネコン新規事業担当者（部長～若手メンバー）など14社36名、パーソルキャリア株式会社 「HiPro Biz」関係者など

プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について

＜https://hipro-job.jp/＞

“ワクワクする仕事”と“モヤモヤする仕事”をテーマに対話

当日は、“ワクワクする仕事”と“モヤモヤする仕事”をテーマに、ワールドカフェ形式の対話型ワークショップを実施。参加者同士がテーブルごとに対話を重ねながら、それぞれが感じる課題感や価値観について意見交換を行いました。

また、立場や企業の垣根を越えて対話を行うことで、新規事業推進における葛藤や意思決定、組織内コミュニケーションなど、日々の業務の中で感じているリアルについて多様な議論が生まれました。 当社代表の三倉はファシリテーターとして参加し、“正解を教える場”ではなく、“参加者同士が対話を通じて考えを深める場”としてイベントを進行いたしました。

講演・研修のご依頼について

当社では今回のようなテーマをはじめ、企業や自治体の皆さま向けに講演・研修を承っております。

テーマ例：

・新規事業推進のリアル

・現場を巻き込む組織開発と経営課題解決 など

形式：オンライン／オフライン、単発／シリーズ型など柔軟に対応

ご関心をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：biz@mirai-resort.jp（株式会社Mirai Resort 若林宛）





◼︎株式会社Mirai Resortの概要

株式会社Mirai Resortは、日本の旅館が持つ伝統的なおもてなしの心を大切にしながら、テクノロジーを活用した新たな価値を創造する温泉旅館の運営を目指し設立されました。現在は、長野県阿智村にて「昼神温泉 四季の織 はなや」を運営しています。

また、旅館運営にとどまらず、企業・自治体・スタートアップを対象に、コンサルティング事業も展開しています。現場に入り、対話を通じて課題を可視化し、構想設計から実装まで寄り添う「実行伴走型」のスタイルが特徴です。 さらに、事業開発・マネジメント・組織づくりをテーマとした研修・講演プログラムも提供しており、人材育成や次世代リーダーの育成にも注力しています。

◼︎会社概要

社名：株式会社Mirai Resort

所在地：東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 7F

代表取締役：鈴木文也・三倉信人

設立：2022年10月

URL： https://mirai-resort.jp/





（関連HP）

昼神温泉 四季の織 はなや：https://www.h-hanaya.com/

脱毛専門サロンLESSISMO（レシズモ）：

メンズ：https://mens-lessismo.com/

レディース：https://ladies-lessismo.com/









