『紅の砂漠（Crimson Desert）』6月～9月のアップデート方針を公開、今後のDLC制作にも言及

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、2026年6月から9月にかけて予定しているアップデート方針を、開発者ノートを通じて公開しました。

今回公開した内容には、ストーリー表現の強化、再封鎖コンテンツのアップデート、新たな戦闘コンテンツ、クロスセーブ機能の追加、キャラクターのプレイしやすさ改善、生活コンテンツの利便性向上などが含まれています。あわせて、今後配信予定のDLC制作についても触れています。

■ 今後のアップデート方針を開発者ノートで公開

『紅の砂漠』チームは、発売以来寄せられているプレイヤーからの応援とフィードバックへの感謝を伝えるとともに、2026年6月から9月にかけて順次実施予定のアップデート方針を開発者ノートで紹介しました。

長く本作を遊んでいるプレイヤーはもちろん、これから新たに旅を始めるプレイヤーにも楽しんでもらえる内容を目指して準備を進めており、ユーザーから寄せられるフィードバックも今後の開発における重要な指針として活用していくとしています。

また、今回紹介された内容以外にも、今後配信予定の『紅の砂漠』DLC制作を含め、さらなるアップデートを準備していることもあわせて明らかにしました。

■ ストーリー表現を強化し、より自然で深みのある物語体験へ

ストーリー関連では、これまでプレイヤーから寄せられた意見をもとに、クリフの旅がより自然で深く感じられるよう、主要シーンの流れや物語のつながりを補強する作業を進めています。

すでにファイウェルを旅したプレイヤーにとっても、新たな発見や感情を感じられるような内容を目指しています。

■ 再封鎖コンテンツをアップデート

再封鎖コンテンツについては、一部拠点を侵攻の脅威から守るための新たな手段を追加するほか、封鎖の前後をより自然につなぐ流れを整備する予定です。

また、封鎖を解放していく過程で、より達成感を得られるよう、報酬面の強化もあわせて進めるとしています。

■ 新たな戦闘コンテンツを追加予定

灰色のたてがみとしての力を証明できる、新たな戦闘コンテンツの追加も予定しています。

詳細は今後あらためて案内される予定です。

■ クロスセーブ機能を準備中

プラットフォームを問わず、ファイウェルでの旅を途切れることなく続けられるよう、クロスセーブ機能の追加も進めています。

アカウント連携を通じてセーブデータを共有できるようになり、PC、PlayStation、Xboxのいずれでも同じ旅を継続できるようになる予定です。

■ デミアン／ウンカの操作性改善と生活コンテンツの利便性向上

キャラクター面では、デミアンとウンカについて、全体的なプレイのしやすさを改善していく方針です。

3人のキャラクターそれぞれが、よりバランスよく魅力を発揮できるよう、さまざまな面から調整を進めていきます。

あわせて、貿易や農業などの生活コンテンツについても、これまでの意見をもとに継続的な改善を行い、より快適に長く楽しめるよう利便性向上に取り組んでいくとしています。

■ 今後も継続して情報を公開予定

今回案内された内容はすべて現在開発中のものであり、正式実装時には一部変更となる可能性があります。

『紅の砂漠』チームは、プレイヤーがファイウェルで過ごすすべての瞬間をより特別なものにできるよう、今後も継続して改善と情報発信を行っていく方針です。

■ 発売情報

『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、2026年3月20日（日本時間）に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』で世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

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