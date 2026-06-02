5月末時点の内々定率77.7%、3カ月連続前年下回る。文系は前年比微増の75.3%、理系82.6%で9.1ポイントの大幅減【27年卒調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、最新の「内々定の獲得状況」についてインターネットアンケートを実施しました。

５月末時点の内々定率は77.7%と８割に迫りました。ただ、政府の就活ルールで面接が解禁される６月１日の直前の内々定率は、2025年卒81.3%、2026年卒80.1%と２年連続８割超でしたが、３年ぶりに８割を下回りました。前年同時期を下回るのは３カ月連続、前々年を下回ったのは初めてです。今季の内々定率はインターンシップ等からの早期選考が広がり２月末時点までは過去最高値でしたが、内々定出しの前倒しに加え、中東情勢緊迫化で経済の先行きが不透明になっている影響もあってか、春以降の伸びの鈍化が鮮明に。文理別では、文系は75.3%で前年同時期比微増ですが、理系は9.1ポイントも低い82.6%。全体の内々定率の伸び悩みは理系が主な要因です。就職活動率は今季初めて５割を切り、ほぼ前年同時期並みに。内々定を獲得し就活を終えた学生は今季初めて５割を超え、2027年卒の採用・就活は中盤から終盤戦の様相となっています。

【TOPICS】

（1）５月末時点の内々定率77.7%、３カ月連続前年下回る

（2）文系は前年比微増の75.3%、理系82.6%で9.1ポイントの大幅減

（3）就職活動率45.9% 文系５割超、理系は３割

https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/27naiteiritsu0602/

（1）５月末時点の内々定率77.7%、３カ月連続前年下回る

2027年卒学生の６月度の内々定率（５月末時点）は前月比＋5.0ポイントの77.7%。６月１日の面接選考解禁日直前の段階で、８割近い高率となりました。ただ、前年同時期よりは2.4ポイント低く、３カ月連続で前年を下回りました。前々年の2025年卒と比べると、調査開始から６カ月連続で上回ってきましたが、今回初めて下回りました。

（2）文系は前年比微増の75.3%、理系82.6%で9.1ポイントの大幅減

文理別にみると、文系は前月比＋5.2ポイントの75.3%で、前年同時期を0.9ポイント上回りました。前年超えは12月末時点以来５カ月ぶりです。一方、理系は前月比＋4.8ポイントの82.6%で、前年同時期と比べると9.1ポイントの大幅減に。理系が前年を下回るのは３カ月連続で、全体の内々定率の伸び悩みは理系が主な要因となっています。

（3）就職活動率45.9% 文系５割超、理系は３割

「就職活動をしている」学生は、６割近かった前月から-13.2ポイントの急減で45.9%に下がりました。５割を下回るのは今季初で、ほぼ前年並みの値です。「内々定を獲得し就活を終了」した学生は前月比＋13.4ポイントの50.8%で、今季初めて５割を超えました。文理別の活動率は、ともに前月から一気に減っています。文系は前月比-12.3ポイントの53.3%で、前年同時期をやや下回ったものの半数以上が活動継続中。理系は前月比-14.9ポイントの31.0%。前年同時期より4.3ポイント高く、３割超が活動しています。

■調査概要

・調査期間：2026年5月22日～2026年5月31日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生

・有効回答数：370件

・調査方法：インターネットによるアンケート

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.１・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第１位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」など、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp