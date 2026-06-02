“フルーツでスマイルを。”のDole　『もったいないバナナSTORY』　第63回ギャラクシー賞CM部門＜大賞＞受賞！

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）がフルーツロスの削減アクションとして推進している「もったいないバナナ」のメッセージを動画にした『もったいないバナナSTORY』が、「第63回 ギャラクシー賞」にて、CM部門〈大賞〉を受賞したことをお知らせします。

ギャラクシー賞は、ＮＰＯ法人放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀番組・個人・団体を顕彰するために1963年に創設された歴史ある賞です。テレビ、ラジオ、CM、報道活動の４部門制をとり、放送批評懇談会の会員が一貫して審査にあたり、年間の賞が選出されます。

今回のCM部門の選考対象は、2025年4月1日から2026年3月31日に放送された作品。応募総数305作品の中で、年間賞として〈大賞〉1本、〈優秀賞〉3本、〈選奨〉9本が選出されました。

この度、『もったいないバナナSTORY』が、多くの方にお届けしてきた「もったいない」のメッセージが「人々の共感を生み出し、規格外のバナナを改めて流通させた」と評価され、「第63回 ギャラクシー賞」CM部門〈大賞〉を受賞しました。

「もったいないバナナ」は、大切に育てられたのに流通過程の様々な理由により「規格外」とされ、廃棄されているバナナです。このようなバナナを1本でも多く救いたいという想いから、Doleでは2021年より、規格外のバナナを様々な形で生まれ変わらせて救出する取り組み「もったいないバナナプロジェクト」を展開してきました。

『もったいないバナナSTORY』は、本プロジェクトに込めた想いをより多くの方に伝えるため、2025年4月に公開した4分間の映像作品です。

緑豊かなフィリピンのバナナ農園を舞台に、見た目が異なることで離ればなれになってしまう、バナナのきょうだい達の姿を通じ、「もったいない」という価値観を描いています。セリフを使わず、映像と音楽のみで構成することで、世代や言語を超えてメッセージを届ける作品となっています。

本動画は、Dole公式サイトおよび公式SNSでの公開に加え、フランス・カンヌで開催された「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」や、ベルギー・ブルージュで開催された「レイザー・リール・フランダース映画祭」など、海外イベントでも上映されました。

さらに、幼稚園・保育園を対象とした「ドール食育キャラバン」や、全国の店頭に設置されたデジタルサイネージなど、多様な場を通じて展開され、幅広い層にメッセージを届けています。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツを通じて、日本が大切にしてきた「もったいない」のメッセージを、幅広い人々に伝えていきたいと考えております。

■『もったいないバナナSTORY』の主人公のバナナの名前を決める、SNSキャンペーン実施予定

実は、『もったいないバナナSTORY』の主人公のバナナには、まだ名前がありません。

ギャラクシー賞受賞を記念して、主人公のバナナのネーミング募集のSNSキャンペーンを実施予定です。

詳細はDole公式Xにて配信いたします。

Dole公式X：https://x.com/bobbykun_banana

■動画 『もったいないバナナSTORY』

緑豊かなフィリピンのバナナ農園で育ったバナナのきょうだいと、その中で1本だけ見た目がちがうために離ればなれになってしまったもったいないバナナの旅を描いた、少し切なく、心に残るストーリー。台詞はなく、BGMと映像だけで表現する約4分間のストーリーに、世代や言語を超えて多くの方にメッセージをお届けしたいというDoleの想いが込められています。

「サンクチュアリ-聖域-」、「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」他、多数のヒット作品を手掛けてきた映画監督・江口カン氏とKOO-KIが企画・制作。

動画 URL：https://youtu.be/c8LhdswA0pU

■「もったいないバナナ」プロジェクトについて

Dole はフルーツの廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず流通過程の様々な要因により捨てられている規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。

このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年 9月から開始。「もったいないバナナプロジェクト」には、現在200社以上の企業が参画しています。「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組みも進んでいます。さらに2025年より、食品以外にも活用の幅をひろげた「バナナ炭」の販売も開始しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

プロジェクトサイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容 ：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益 ：576億円（2025年3月期）