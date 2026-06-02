エアレース世界王者・室屋義秀とともに小学生が挑む「スカイスポーツ教室」6/7福島で開催

株式会社パスファインダー

2026年6月7日（日）、福島市の飛行場「ふくしまスカイパーク」で開催される福島県スポーツ課主催の体験型教室「スカイスポーツ教室」に、エアレース世界選手権2017のワールドチャンピオン・室屋義秀選手が、今年も講師として参加します。つきましては、報道関係の皆様にぜひご取材いただきたく、ご案内申し上げます。

本イベントは、子どもたちが普段は経験できないスカイスポーツの世界に触れる教室として毎年開催されている人気の取り組みで、今年で11回目を迎えます。毎年多くの参加者を迎え、福島だからこそ実現できる特別な体験の場となっています。

本年度も、子どもたちが五感をフルに使って「空」と「挑戦」を体感できるユニークなプログラムを多数用意しました。福島の未来を担う次世代へ「挑戦のバトン」をつなぎ続ける本イベントを、当日ぜひ現地でご取材ください。

※県内在住の小学4～6年生とその保護者（100組・200名）を対象に実施。参加募集はすでに締め切っており、当日のふくしまスカイパークへの入場は、事前申込により当選された方に限られます。報道関係者の取材については、下記窓口までお問い合わせください。

室屋義秀選手が「スカイスポーツ教室」に込める想い

室屋選手コメント

「スカイスポーツ教室では、多くの子供達が、スポーツの楽しさや、目標に向かって挑戦する心を育んでいます。11年間継続させていただいた結果、人生を切り拓く力を得た若者たちが、すでに社会で活躍しているようです。

今後もこの教室が、福島の未来を担う人材の成長につながり、多くの子どもたちが夢に向かって羽ばたくきっかけとなることを願っています。

今後も、福島県スポーツアンバサダーとして、一助になり、未来を担う人材育成に貢献していきたいと思います。」

子どもたちが“五感”で学ぶ、未知への挑戦プログラム

通常のエアショーだけでなく、この教室のためのスペシャルフライトも実施予定 （ｃ）Taro IMAHARA TIPP

本イベントの魅力は、単に「飛行機を見る」だけにとどまりません。飛行場や飛行機といった「本物」の環境のなかで、子どもたちが自ら頭と体を動かして挑む、地域に根ざした体験型のプログラムです。

１.アクロバキット作成＆飛行大会（モノづくりの挑戦） 子どもたちがスチレン製の飛行機を自らの手で組み立て、どうすれば遠くへ、思い通りに飛ぶかを試行錯誤しながら競い合います。

２.ハンググライダーVR体験（未知の感覚） 最新のVR技術を使い、リアルな浮遊感とともに「鳥の目線」で大空を飛ぶ感覚を疑似体験します。

３.飛行機綱引き＆飛行機後流体験（圧倒的なパワー） LSAとボナンザという本物の飛行機2機を使い、みんなで引っ張る力比べに加え、エンジンから生まれる強力な風（後流）の凄まじさを感じ、航空機の持つパワーを体感します。

４.フライトエキシビション（世界の技を目の前で） 室屋選手らによる飛行を間近で。自由自在に大空を舞うエクストラと、静かに空を滑るモーターグライダー、それぞれが持つ魅力と、室屋選手の世界の頂点に立った飛行技術を地上から体感します。

このほか、滑走路上での記念撮影など、飛行場だからこそ体験できるプログラムが盛りだくさんです。（写真は昨年の様子です。）

(c)Miho HARADA /PATHFINDER

パイロットプロフィール｜室屋 義秀（むろや よしひで）

ふくしまスポーツアンバサダー 室屋 義秀

幼少期よりパイロットを志し、中央大学入学後、航空部でグライダーを始める。

2009年、国際航空連盟（FAI）公認の3次元モータースポーツシリーズ「レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシップ」に初のアジア人パイロットとして参戦。

2016年千葉大会で初優勝。2017年ワールドシリーズでは全8戦中4大会を制し、アジア人初の年間総合優勝を果たす。モータースポーツのトップカテゴリーでの年間総合優勝はアジア初の快挙でもある。

国内では、1999年からふくしまスカイパーク（福島県）を拠点に活動。東日本大震災での経験や地域の人たちとの交流を通して、

地元福島への想いが強く、復興支援や次世代育成活動を積極的に行っている。

福島県県民栄誉賞、ふくしまスポーツアンバサダー、福島市民栄誉賞など多数受賞。また日本における航空スポーツ振興のため全国各地でエアショーやイベントを実施。

2023年10月にスタートした新たなエアレース「AIR RACE X（エアレース エックス）」にLEXUS PATHFINDER AIR RACINGとして参戦し、初代王者に輝く。2024年シリーズでは、3戦中2戦を制し、初のシリーズチャンピオンを獲得。

報道関係者の皆様へ

本イベントは、地域の魅力と子どもたちの成長を伝える場として、毎年多くの参加者・保護者の皆様から高い評価をいただいています。特に以下の場面では、普段の生活とは違った子どもたちの姿をご覧いただけます。

【１.：大迫力のエアショー（昼過ぎ開催）】

室屋選手が福島の空をダイナミックに舞う、五感を揺さぶる圧巻のフライト。空を見上げる子どもたちの歓声と感動の表情を捉えていただけます。

【２.：五感で挑む体験コンテンツ（午前～）】

「飛行機の後流体験」での風に立ち向かう子どもたちのリアルな表情や、「飛行機との綱引き」の躍動感、自作の飛行機を飛ばす真剣な眼差しなど、絵になる瞬間が満載です。

【３.：室屋選手インタビュー対応】

昼休憩時、室屋選手の次世代への想いを取材いただけます。

開催概要

日 時： 2026年 6月7日（日） 10:00 ～ 15:00 (予定）

場 所： ふくしまスカイパーク（福島県福島市大笹生169）

主 催： 福島県文化スポーツ局スポーツ課

参加者： 福島県内の小学生4～6年生 100名





当日のスケジュール・取材推奨時間

10:00～ 開会式・室屋選手によるレクチャー

10:10～ 体験コンテンツ（アクロバキット、VR体験、綱引き＆後流体験）

（会場内移動の際は、コンテンツの安全を考慮し、一部ご協力をお願いする場面がございます。）

12:50～ 昼食・休憩⇒このタイミングで室屋選手の囲み取材を行います。

13:30～ 室屋選手によるスペシャルエアショー

14:30～ 閉会式・写真撮影

※会場内を移動される際は、コンテンツの安全確保のため、一部ご協力をお願いする場面がございます。

※撮影は朝の入場開始（9:00）から閉会式終了（15:00予定）まで可能です。11:30以降にお越しいただくと、体験コンテンツの様子もご覧いただけ、囲み取材もスムーズにご取材いただけます。

※当日の天候状況により、スケジュールが変更になる場合があります。

本件に関するお問い合わせ・取材お申し込み先

取材をご希望される場合は、お手数ですが【6月6日（土）17:00まで】に、下記担当までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

当日の駐車スペースや受付場所等をご案内いたします。

・担当者名：株式会社パスファインダー 広報 櫻井

・メールアドレス：info2@path-finder.co.jp