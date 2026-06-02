「FIFAワールドカップ2026(TM)パブリックビューイング」を嘉悦大学キャンパス内にて6月21日（日）に地元フットサルチームと共同開催

学校法人 嘉悦学園 嘉悦大学

嘉悦大学（東京都小平市／学長：真田幸光）は、地域コミュニティの活性化を目的として 、東京都東久留米市・小平市を拠点に活動し、関東フットサルリーグ1部に所属する社会人チーム「カフリンガ東久留米」との共同で企画した参加費無料の「FIFAワールドカップ2026(TM)パブリックビューイング」を、2026年6月21日（日）に開催いたします。

■ イベント概要

本イベントは、子どもたちのサッカー教室をジョイントしている地元フットサルクラブ「カフリンガ東久留米」との共催のもと、「スポーツを通じて地域貢献と新たな交流の場を創出したい」という両者の共通の想いから、地域貢献を目指す実践的な試みとして実施いたします。

当日は、小学生を中心とした地域住民の皆様および本学学生を対象に、会場に常設された大画面スクリーンにて日本代表の第2戦（対チュニジア）を放映します。スポーツを通じて地域とのつながりを深め、子どもから大人までがともに感動や興奮を分かち合える新しい交流の場を提供いたします。

【開催概要】

■嘉悦大学について

- 対象試合：日本 対 チュニジア- 日 時：2026年6月21日（日）13:00～（受付12:30～）- 会 場：嘉悦大学 花小金井キャンパス カエツホール（東京都小平市花小金井南町2-8-4） 西武新宿線「花小金井」駅南口より徒歩10分- 参加費 ：無料- 対 象 ：小学生を中心とした地域住民の皆様、本学学生- 定 員 ：250名- 申 込 ：本学公式HPよりお申し込みください。https://www.kaetsu.ac.jp/event_info/36034/※ 定員（250名）に達し次第、受付を締め切らせていただきます。- 共 催 ：嘉悦大学、カフリンガ東久留米

嘉悦大学の前身は、創立者である嘉悦孝により、1903年（明治36年）に日本初の女子を対象とした商業学校として設立された「私立女子商業学校」に遡ります。以来、120余年に渡り、嘉悦学園は時代に先駆けた実学教育を展開。日本初の女性公認会計士をはじめとする有為の人材を多数輩出してきた歴史ある大学です。

嘉悦大学

住所／東京都小平市花小金井南町2-8-4

公式ウェブサイト／ https://www.kaetsu.ac.jp