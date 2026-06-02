「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ！兵庫・神戸で愛され続ける人気店“らーめん専門 いっぽし”監修「コク旨 鶏白湯ラーメン」が登場！！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、レストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。この度6月3日（水）より、食べログで点数3.66の高評価を獲得した、兵庫・神戸で愛され続ける人気ラーメン店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」を全国のスシローにて販売いたします。さらに同日より、スシローオリジナルの奥深い味わいが広がる「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」も登場します。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまで累計170種類のラーメンやまぜそばなどを開発してきました。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知っていただきたい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンをスシローで販売しております。

6月3日（水）からは、食べログ点数3.66の高評価を獲得している人気店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」を販売いたします。今回監修いただいた“らーめん専門 いっぽし”は、兵庫・神戸の地で確固たる地位を築き、多くのラーメン好きから支持されています。スシローで販売する「コク旨 鶏白湯ラーメン」は、クリーミーでコクのある鶏の旨みが広がる一杯に仕上げました。鶏のエキスを使用した濃厚な旨みを感じる重厚感のあるスープが特長です。さらに、スシローオリジナルの新作として豚骨の旨みと野菜の旨み、味噌のコクが織りなす奥深い味わいが広がる濃厚な「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」も登場いたします。濃厚でコクのあるスープに合わせる生姜が爽やかな香りとキレを演出し、良いアクセントになるよう仕上げました。

ぜひこの機会に全国のスシローで、兵庫・神戸の名店監修店の一杯の「コク旨 鶏白湯ラーメン」とスシローオリジナルの「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」をお楽しみください。

※食べログの点数は、2026年5月7日現在での点数です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

「コク旨 鶏白湯ラーメン」商品概要

■商品名：コク旨 鶏白湯ラーメン

■価 格：税込480円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～6月14日（日）

※但し販売予定総数27万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

※お持ち帰り対象外です。

“らーめん専門 いっぽし”店舗情報

神戸・六甲道の地で確固たる地位を築き、多くのラーメン好きが支持している「らーめん専門 いっぽし」。「濃厚な旨みを出しつつ、ドライでシャープな味わい」という信念のもと生み出される一杯は、鶏ガラとモミジ、さらに煮干しや香味野菜の旨味を凝縮させた鶏白湯スープが人気の源です。約6時間をかけて炊き上げ、そこからさらに1時間を費やして丁寧に濾し、冷却と熟成を経て完成するスープは、口に含んだ瞬間に鶏のコクと旨みが広がります。

手間を惜しまず、愚直なまでに磨き上げられたその味わいは、濃厚でありながらも驚くほど洗練された後味を残します。神戸を代表する名店として、素材の力を極限まで引き出した至高の一杯を、常に変わらぬ情熱で提供し続ける実力店です。

【店舗外観】【監修元提供商品】

「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」商品概要

■商品名：野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン

■価 格：税込480円～

■販売期間：2026年6月3日（水）～6月30日（火）

※但し販売予定総数54万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

※お持ち帰り対象外です。