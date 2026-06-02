サーキュレーションが28卒向けサマーインターンシップの募集を開始

株式会社サーキュレーション

30,000名以上のプロ人材の経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決するプロシェアリング事業を運営する株式会社サーキュレーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福田 悠、以下サーキュレーション）は、2028年3月卒業予定の就活生を対象に「コンサル業務体験インターン」（1day）と「新規事業創出インターン」（3days）の2プログラムの募集を、2026年5月より開始しました。本インターンでは実践的なワークを通じて、1dayでは課題の構造化～戦略設計・提案までの本質的な課題解決プロセス、3daysでは新規事業創出プロセスを体験することができます。

■「1社で30年働く」時代から「1人3社同時」に働く時代へ

少子高齢化による労働人口の減少と、G7最低水準の労働生産性という課題を抱える日本において、個人の専門的な経験・知見を複数の組織で活かす「新しい働く価値観」の社会への浸透の必要性が高まっています。サーキュレーションは2014年の創業以来、「プロシェアリング」を通じて累計6,000社以上の経営課題解決を支援してきました。30,000名以上のプロ人材と、コンサルタントによる伴走型支援を強みとし、事業拡大を続けています。

■プロ人材とともに挑む、2種類の実践型プログラム

本インターンシップは、それぞれ以下のプログラムを実施予定です。

１.本質的な経営課題と向き合うコンサル業務体験インターン（1day）

あらゆる経営課題の中から本質的な課題を紐解く「プロシェアリング」ならではのコンサルティング業務をグループワークを通じて体験するプログラムです。「課題特定・要件定義力」「課題解決力」といった、どんなビジネスでも求められる汎用スキルを1日で体感することができます。選考不要で参加可能です。

２.プロとともに創る新規事業創出インターン（3days）

学生複数名とメンター社員でチームを組み、異なる経歴・強みを持つ複数の「新規事業のプロ人材」からフィードバックを受けながら新規事業アイデアを立案・プレゼンする実践型プログラムです。プロ人材に加え、代表取締役社長・副社長・常務取締役ら役員が直接審査・フィードバックを行うため、経営者視点を実体験として得られることが特徴です。

■インターンシップ概要

１.本質的な経営課題と向き合うコンサル業務体験インターン

２.プロとともに創る新規事業創出インターン

■エントリー方法

・エントリーページはこちら(https://circu-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=f9b9b29f-14d1-420d-bd36-fbce6bda3e75)

※エントリー後、マイページよりオンライン事前説明会にご参加ください。

■3Days新規事業創出インターン審査員の紹介

株式会社サーキュレーション 代表取締役社長 福田 悠（写真左）

中央大学理工学部を卒業後、大手総合人材サービス企業へ入社。製造業を中心とした約600社の人材採用を支援。大手法人顧客専門部門を経て、同社初となる社内ベンチャーの立ち上げに携わる。2014年、サーキュレーションの創業に参画。中小企業や製造業大手顧客を担当しながら、地方金融機関とのアライアンス、地方7拠点の設立を主導。オープンイノベーションコンサルタントのプロフェッショナルとしてレガシーマーケットへの変革を推進。2023年4月に、現職である代表取締役社長に就任。

株式会社サーキュレーション 代表取締役副社長 山口 征人 （写真中央）

慶應義塾大学大学院理工学研究科を修了後、大手総合人材サービス企業へ入社。経営企画部門にて、全社予算策定・管理会計統括、米ファンドKKR社との業務改善PJT等に従事。2014年サーキュレーション設立、創業メンバー。プロ人材向け組織の立ち上げ、ミドル・バックオフィス部門の立ち上げを経て、全コーポレート部門を管掌し、経営管理本部長に。2021年7月には東証マザーズ（現グロース）市場への上場を責任者として推進。2023年6月に、現職である代表取締役副社長に就任。

株式会社サーキュレーション 常務執行役員 COO（写真右）

早稲田大学大学院機械工学専攻を修了後、ボストン コンサルティング グループに入社。大企業の新規事業立ち上げ支援や組織再編／ダウンサイジングなどのプロジェクトに従事。同社を離れ世界60ヶ国を旅した後、経営者や専門家など実業に基づく経験・知見が豊富なプロフェッショナルを活用して経営支援を行うビジネスモデルに共感し、サーキュレーションの創業に参画。新規事業開発管掌としてテクノロジーを活用した新規事業の立ち上げに従事。2024年8月より常務執行役員に就任し、その後、プロシェアリングコンサルティング本部全体を管掌。

プロシェアリングを活用し最適なプロ人材と共に進めていくことで、社内のリソースだけでは解決できなかった経営課題を解決することが可能となります。また、未来を担う学生の皆さまと共に、プロ人材との出会いや実践的な経験を通じて、新しい価値を共創します。

【企業概要】

会社名 株式会社サーキュレーション

公式HP https://circu.co.jp/

代表者 代表取締役社長 福田 悠

設立 2014年1月6日

所在地 東京都渋谷区神宮前3-21-5 サーキュレーションビルForPro

「世界中の経験・知見が循環する社会の創造」というビジョンのもと、外部プロ人材の経験・知見を複数の企業で活用するプロシェアリング事業を運営しています。高い専門性を有するプロ人材の経験・知見を雇用ではなくプロジェクトベースで活用頂くことで、企業の抱える課題の解決、ミッションの達成を支援します。

33,999名のプロ人材のリソースから、企業の経営課題・業界・成長フェーズ・社風・経営における理念・思想を鑑み、企業に最適なプロ人材を選出、課題解決プロジェクトチームを組成します。登録している20代から70代のプロ人材は、インタビューを実施し、独自の人材アセスメントにより、スキル・経験・志向性・人物について適正な評価・知見を蓄積しています。2014年設立以来、導入実績は6,069社／24,772プロジェクトを数えます。(2026年1月末時点）

【プレスリリースに関するお問合せ先】

株式会社サーキュレーション 広報

TEL: 03-6256-0467

FAX: 03-6256-0476

Email: public_relations@circu.co.jp