【全国27自治体・企業等約100名が参加】「官民のデジタル技術で挑戦する2040年問題」をテーマに健康まちづくりフォーラム総会2026を開催

一般社団法人 生涯健康社会推進機構会場の様子

2026年5月22日、（一社）生涯健康社会推進機構（以下、当機構）が主催する官民連携プラットフォーム「健康まちづくりフォーラム（以下、フォーラム）」にて「第6回 健康まちづくりフォーラム総会2026（以下、総会）」をホテルニューオータニで開催いたしました。

フォーラムは、自治体・企業・大学・関係団体が連携し、地域課題の解決に向けた実践的な官民共創を推進するネットワークです。

総会は、フォーラムの会員自治体代表者と会員企業代表者とが一堂に会して関係性を深めるリアルイベントで、毎年1回開催しています。

第1部は講演、第2部は参加者同士の交流会のプログラムで、今年度は「官民のデジタル技術で挑戦する2040年問題」をメインテーマとし、第1部では松本尚デジタル大臣の基調講演及び会員企業2社さまの官民連携事例紹介を行いました。

当日は、正副首長21名を含む27自治体、企業からは27社にご来場いただき、官民合計で約100名以上の方々に参加いただきました。

主催者挨拶

当機構理事長 金指潔

まずは主催者を代表し、当機構理事長の金指潔（東急不動産ホールディングス 前取締役会長）より、社会課題解決に向けた産官学連携の重要性と垣根を超えた交流の必要性について、ご挨拶を申し上げました。

基調講演

基調講演では、医師として長年救急医療や災害医療に取り組まれてこられた松本尚デジタル大臣に、「AIと医療DXが支える持続可能な地域医療のまちづくり」をテーマに、数字から日本のDXやAXについてお話しいただきました。

松本尚デジタル大臣ご講演の様子

会員企業による官民連携事例紹介（株）第一興商さまソフトバンクグループMONET Technologies（株）さま

健康まちづくりフォーラム会員企業である（株）第一興商さま、ソフトバンクグループMONET Technologies（株）さまより連携事例についてご紹介いただきました。

運営団体活動報告

当機構 専務理事 事務局長 大川（一社）構想日本 加藤代表理事

運営団体活動報告では、まず健康まちづくりフォーラムを運営する当機構 専務理事 事務局長の大川より2025年度のプロジェクト実績と2026年度の方針について、（一社）構想日本の加藤代表理事からは会員自治体である富岡市でも実施した自分事化会議の取り組みについて報告を行いました。

第2部参加者交流会

第二部交流会においては官民の垣根を越えた活発な意見交換と関係性の構築が行われました。

2026年度のフォーラムでは、以下を重点取り組みとして推進してまいります。

・自治体プロジェクトピッチ

・官民共創ラウンドテーブル

・実証実験創出支援

今後も官民が垣根を超えて社会課題解決に取り組みプラットフォームとして、これからも健康まちづくりフォーラムの運営を推進して参ります。

【（一社）生涯健康社会推進機構について】 公式HPはこちら(https://shogaikenko.or.jp/)

すべての世代が“生涯健康”で生きいきと輝ける社会へ。

日本社会が人生１００年時代を迎え、 健康寿命の延伸が大きな社会課題となるなか、 当機構は、生涯にわたって心と体の健康を維持するための、 幅広い研究活動を産官学連携で推進していきます。そしてその成果を社会実装していくことで、 すべての世代が生きいきと、安心して、自分らしく活躍できる、 生涯健康社会の実現を目的とします。

主な事業：健康まちづくりフォーラム（官民連携）運営、防災健康サポートプログラム（防災・健康二次被害予防）推進、、アルツ・ロコモ予防検定運営、健康寿命延伸にかかる研究助成、普及啓発活動 等

【健康まちづくりフォーラムについて】 公式HPはこちら(https://kenkoforum.jp/)

生涯健康に過ごせる地域の実現を目指し、日本中の地域が抱えるまちづくり課題を、自治体担当者と、健康サービス提供事業者と学識経験者が一堂に会し、単なる商品サービスのプレゼンに留まらず、自治体の現状に則した課題解決まで踏み込んで協議を行う産官学連携プラットフォームです。解決したい課題を持つ自治体と、解決策やノウハウを持つ企業様とのマッチング支援をしています。

～健康まちづくりフォーラムでは会員を募集しています～

健康まちづくりフォーラムでは、自治体・企業・大学・関係団体の皆さまと共に、地域課題解決に向けた官民共創を推進しています。

・自治体との連携先を探している企業

・官民連携を推進したい自治体

・実証実験や共創プロジェクトに関心のある団体

のご参加を歓迎しております。

▼詳細はこちら

https://kenkoforum.jp/(https://kenkoforum.jp/%E2%80%8B)

【本件問い合わせ】

（一社）生涯健康社会推進機構 健康まちづくりフォーラム事務局

info_kenkoforum@shogaikenko.or.jp