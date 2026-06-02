Jリーグ発足後、飛躍的に進化した日本サッカー。W杯の頂点に挑み世界を驚かせる時が来た『日本が優勝する日』ニューズウィーク日本版6/9号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/6/9号（6/2発売）

【編集部から】

間もなく開幕するサッカー・ワールドカップ北中米大会で、日本代表は優勝を目標に掲げています。ここ数年、ヨーロッパの各国リーグで多くの日本人選手が活躍していますが、彼ら「欧州組」が中心の現在の日本代表は、かつてない選手層の厚さを誇り、W杯優勝も夢物語ではなくなりました。現在のような日本サッカーの進化は、1993年のJリーグ発足以来、選手育成を含めた各クラブチームとサッカーファン・関係者が、多くの挫折や苦難を乗り越えて成し遂げた成果でもあります。イングランド人ジャーナリストで元本誌記者のコリン・ジョイス氏は、日本サッカーの成長を30年以上に渡って見つめてきました。6月2日発売号の特集「日本が優勝する日」では、ジョイス氏がＷ杯優勝に挑む日本代表の成長の歴史と現在地について、長文のエッセイで綴ります。また著名スポーツジャーナリストの木崎伸也氏が、森保ジャパンのカタールＷ杯以降の戦術変化と、北中米大会での対戦国の注目ポイントを分かりやすく解説しています。（知久）

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【Special Report】 日本が優勝する日

Jリーグ発足後、飛躍的に進化した日本サッカー

W杯の頂点に挑み世界を驚かせる時が来た

ワールドカップ｜英国人が見た日本サッカー30年

森保ジャパン｜「戦術カタール」のその先へ

対戦国｜北中米大会ベスト8は茨の道

ニューズウィーク日本版 2026/6/9号 特集

中国が北朝鮮にラブコールの訳

東アジア｜半島非核化を捨て、日米韓同盟に対抗して北朝鮮に急接近中

革命伝説の灯が消える日

キューバ｜経済封鎖で破綻が迫る反米国家の理想と現実

【Periscope】

SOUTH KOREA｜韓国スタバが「光州事件」で大炎上

CHINA｜アフリカ「帝国化」への中国の野心

DR CONGO｜アメリカWHO脱退後のエボラ危機の行方

【Commentary】

日本｜高市「積極財政」に代わる処方箋を──河東哲夫

視点｜アメリカはW杯に燃えているか──グレン・カール

分析｜和平を演出するネタニヤフの思惑──曽我太一

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

自分相手の無敵裁判で大儲け！──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

コンビニ大量閉店時代が来る？──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

理不尽な解雇で転職活動が絶望的

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

「走る蓄電池」EVの新ビジネス

【World Affairs】

中東｜イラン戦争終結の意外な勝者と敗者

米外交｜戦争で現実味を帯びるアメリカ・アローン

【Features】

メディア｜陰謀論サイトの意外な買い手

【Life/Style】

Technology｜AIが亡き人をよみがえらせる

Television｜聖地に集う往年のジェシカ・ファン

Museum｜ビートルズ屋上ライブのビルが公開へ

Actor｜次は少しシリアスな作品に挑戦したい

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/6/9号『日本が優勝する日』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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