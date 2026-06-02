自転車がつくる、健康な未来。ポロクルが「北海道スポーツサイクルフェスティバル2026」に出展しました

■北海道スポーツサイクルフェスティバル2026（5/30、31）に出展

特定非営利活動法人ポロクル

認定NPO法人ポロクルは、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催された「北海道スポーツサイクルフェスタ2026」に出展しました。本イベントが掲げる「自転車がつくる、健康な未来」というコンセプトのもと、自転車の新たな使い方として、日常の移動における利活用の可能性を発信しました。

本イベントは、肥満や運動不足などの健康課題に加え、交通ルールの重要性にも着目し、「スポーツ×健康」という新たな観点から自転車の価値を提案するものです。

ポロクルのブースへも、スポーツバイクに関心の高い来場者に多く訪れていただき、自転車の楽しみ方や利便性に関する理解が進んでいる層との接点が生まれました。そのなかで、ポロクルでは「レジャーやスポーツとしての自転車」だけでなく、「日常の移動手段としての自転車」という新たな活用シーンを提案しました。

また、ブースでは実際にポロクルの電動アシスト付き自転車の試乗機会を設け、多くの方に乗り心地や利便性を体感していただきました。体感いただいた方からは「気になっていたので体験できてよかった」「ちょっとした移動にちょうどよい」といった声が寄せられ、シェアサイクルの日常利用への関心の高さがうかがえました。

自転車は、誰でも気軽に取り入れられる移動手段であると同時に、自然と身体活動を伴うことから、健康維持や運動習慣の形成にも寄与します。今回の出展では、既に自転車に親しみのある層に対し、その活用の幅を広げるきっかけを提供する機会となりました。

ポロクルは今後も、自転車を「移動手段の一つ」として身近に活用することができるライフスタイルを提案し、健康で持続可能な地域社会の実現に取り組んでまいります。

■イベント概要

イベント名：北海道スポーツサイクルフェスタ2026

開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）

開催場所：札幌コミュニティドームつどーむ

北海道スポーツサイクルフェスティバル詳細 :https://hokkaido-sportscycle-festival.com/

■特定非営利活動法人ポロクル（認定NPO法人ポロクル）について

2016年9月、札幌市より「公益性が高く、運営組織や事業活動が適正であることが認められ「認定NPO法人」の認定を受けました。私たちは、自転車の共同利用サービス（愛称：ポロクル）事業を通して、札幌のまちづくり・人づくり・魅力づくりに貢献すべく、未来を担う若者たちとともに、様々な事業や活動を行っています。

認定NPO法人ポロクル :https://porocle.jp/npo_porocle/