＜台湾初出店＞アクタスの期間限定ポップアップショップが台湾・高雄市にオープン

株式会社アクタス

インテリア販売を行う株式会社アクタス（東京都新宿区／代表取締役社長 村田謙）は、滔滔有限公司(台北市／CEO 王奕成）との協業の元、2026年5月1日から12月末までの期間限定で、台湾南部の中心都市・高雄市にある人気インテリアショップ「55-Mobler（屋物工作室）」の地下1階に、「Formflow with ACTUS (フォームフロウ ウィズ アクタス)」としてオープンいたします。

「丁寧な暮らし」と「永く愛せるもの」への想いが共鳴し、ポップアップショップが実現。

アクタスは、東アジア圏における「上質なライフスタイル」の発信基地のひとつとして、台湾南部・高雄市のセレクトショップ55-Moblerと共に、ポップアップショップFormflow with ACTUSを2026年１２月末までの期間限定でオープンいたします。

アクタスは永年の間「美しく丁寧な暮らし」をテーマに、北欧をはじめとする世界の優れた家具やテキスタイルを編集・提案してまいりました。近年アジア圏における住空間への関心が高まる中、 55-Moblerの共感を得て、デザイン感度が非常に高い台湾の地にて、アクタスの世界観を直接体感いただける場として、Formflow with ACTUSはオープンいたします。

会場となる55-Moblerは、ヴィンテージ家具を中心とした品ぞろえで現地のインテリアシーンを牽引するセレクト系のインテリアショップです 。２社に共通する「永く大切に使えるものを提供する」という想いのもと、Formflow with ACTUSでは、アクタスと55-Moblerの感性が融合した空間スタイリングと上質なプロダクトをお届けします。

Formflow with ACTUS|内観

店舗名： Formflow with ACTUS

オープン日：～2026年12月末(予定)まで

住所： 高雄市鹽埕區大勇路72-1號

営業時間： 13:00～21:00

定休日： 不定休

店舗面積： 約30坪

Formflow with ACTUS オンラインサイト:https://formflow-actus.com/

Formflow with ACTUS インスタグラム:https://www.instagram.com/formflow_with_actus/

55-Mobler（屋物工作室）ホームページ:https://www.55mobler.com/

55-Mobler（屋物工作室）インスタグラム:https://www.instagram.com/55mobler?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/55mobler?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

｜会社概要｜ACTUS＜株式会社アクタス＞

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

会社名： 株式会社アクタス

代表者： 代表取締役社長 村田 謙

事業内容： オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、

公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など

公式HP URL https://www.actus-interior.com/

公式オンラインショップ https://online.actus-interior.com

Instagram https://www.instagram.com/actus_press(https://www.instagram.com/actus_press)

アクタスライセンスショップ｜ICAパートナーショップビジネスとは

全国のお客様にアクタスが提案する「インテリア」を幅広く提供するために、直営店以外の全国の主要都市または商圏ごとに、アクタスのビジョンにご共感いただけるオーナーを募集し、各地域のパートナーとともにICA（インテリアコラボレーションアクタス）というインテリアの卸売りビジネスを行っています。通常の物品のみの卸売事業ではなく、各々のショップにスーパーバイザーを派遣し、

長年の店舗運営から構築した店舗設計・売場作り・人材育成・販促等のノウハウなど、開業からその後の継続的な運営に至るまで、様々な面で経営サポートを行い、アクタスの商品、サービスを地域密着型で提供するのがICAパートナーショップビジネスです。

現在、全国には35店舗のパートナーショップ（ACTUS屋号を持って運営するライセンスショップ11店舗と、独自のストア名で運営する24店舗）があり、約340名のスタッフが、直営店スタッフと同じように日々アクタスの商品の販売をしていただいております。