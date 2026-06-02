【抽選で20名様！】お肉を食べてもベジタリアン？！植物性由来の「なっと肉(R)️」公式ECが本格始動！「なっと肉と専用たれのはじめセットを無料プレゼント！」新たな食習慣を始めてみませんか？

一永堂株式会社

初夏の腸活やボディメイクに励まれている方々！



発酵食品を積極的に取り入れらている方々



納豆好きで新たなメニューを楽しみたい方々！



ダイエットなどで食事制限をされている方々！



全国の健康志向の皆様へ

新しい概念のお肉「なっと肉（納豆肉）」を製造・販売する株式会社一永堂（本社：静岡県御殿場市、代表：足立香）は、公式ホームページ内のECサイト本格展開に先駆け、商品の認知拡大と皆様への感謝を込め、2026年6月6日（土）から6月15日（月）までの期間限定で、公式Instagramにて「なっと肉1パック＋専用たれのセット（送料無料）」が抽選で20名様に当たる、無料プレゼントキャンペーンを開催いたします。 粒の納豆ではなく、大豆ミートでお肉のような食感で、納豆の味や香りや栄養価をそのままに、お楽しみいただけます。こんな食べ方ができるんだ！と喜んでいただけると思います。

【一永堂公式Instagram】https://www.instagram.com/nattonikuya/

【一永堂公式ホームページ】https://ichieido.co.jp

■ 「なっと肉」って何者！？ 3つの驚きの特徴

「見た目はお肉なのに、食べると納豆菌の旨み！？」と、3月の御殿場本店オープン以来、多くのお客様を驚かせてきた「なっと肉」。その特徴は、現代人の身体が喜ぶ3つの要素にあります。

１. 驚異のPFCバランス！高タンパク・低脂質・食物繊維が豊富

1袋（100g）あたり、たんぱく質は23.2gと、成人が1日に必要とする量をしっかりカバー。それでいて脂質はわずか1.2g、炭水化物14.9g（糖質7.5g、食物繊維7.4g）、熱量は148kcalと、ダイエット中の方や筋トレ・ボディメイクに励む方が毎日でも食べたくなる理想的な栄養価を誇ります。

２. 粒の納豆じゃない！肉型だからアレンジ自在

伝統的な納豆菌を、粒の納豆ではなく植物性由来の大豆たんぱく（大豆ミート）に掛け合わせることで、全く新しい「お肉」をカタチにしました。日本の納豆朝食に新たな楽しみ方が加わります！和食はもちろん、低脂質なおつまみ、サラダのトッピングなど、いつものお肉や納豆の代わりにも幅広くお使いいただけます。納豆好きな方には、頼もしい味方です。

３. 加熱不要！冷蔵庫から出して「そのまますぐ」食べられる手軽さ

すでに製造工程で加熱処理をしているため、調理の手間は一切ありません。袋を開けてそのままご飯やサラダに乗せるだけで、火を使わずに「身体に嬉しい1品」が完成します。これからの暑い季節の時短レシピに最適です。また、冷凍保存も可能で、ストック食材としても重宝します。

■6月6日スタート！【Instagram抽選20名無料キャンペーン】概要

賞品内容：なっと肉 １パック（100g） ＋ 専用たれ（試供品） ＝ 0円（送料無料）

当選人数：抽選で20名様

応募期間：2026年6月6日（土） ～ 2026年6月16日（火） 23:59まで

応募条件：一永堂公式Instagramアカウント（@nattonikuya）をフォロー

キャンペーン対象の投稿に「いいね！」をするだけ

当選発表：当選の方には、DMより当選の連絡させていただきます。

（～ 2026年6月20日（土） 20:00までにご連絡します）

連絡後48時間、返信のご連絡いただけない場合は無効となります。

落選された方へのご連絡・通知はございませんので、あらかじめご了承ください。



■ 今すぐ試したい方へ：公式HPでは通常販売も受付中！

「抽選まで待てない！」「今すぐ健康習慣を始めたい！」という方のために、一永堂公式ホームページ（ECサイト）では、単品および充実のセット商品を通常販売しております。

なっと肉 １パック（期間限定）：540円（＋送料別）

なっと肉 ４パックセット：2,160円（＋送料別）

※現在、専用のたれは販売しておりません。

ぜひ、自分好みの味付けでお楽しみください。

お届けするパッケージには、忙しい朝の5分で作れる「なっと肉たまごかけご飯」や「無限キャベツ」など、届いたその日から楽しめるアレンジレシピ集を同梱いたします。

味付けやタレなども参考にしていただければ幸いです。



また、「なっと肉はこう食べる！」簡単レシピ動画もご覧いただけます。

https://www.instagram.com/nattonikuya/



■ 代表者コメント

株式会社一永堂 代表取締役 足立香

「ニッポンから納豆肉を！」 私たちが開発した『なっと肉』は、日本の素晴らしい伝統食である発酵の力を、現代のライフスタイルに合わせてアップデートした次世代の食材です。「毎日の栄養バランスに簡単で美味しいものがいい」「食事制限中でも満足感のあるお肉を食べたい」という方、「納豆の栄養は摂りたいけれど、あの粒や食べにくさが苦手」という方など、ぜひ一度体験していただきたいと考えています。 まずはこの6月のInstagramキャンペーンを通じて、全国の皆様に『なっと肉』を知っていただき、7月に予定している公式ホームページでの特別な体験へと繋げていきたいと思っております。御殿場から全国へ、世界へ、新しい食習慣をお届けします。

【株式会社一永堂について】

3月の御殿場本店オープン以来、地域の皆様や観光客の皆様に「御殿場の新名物だね～？！」として温かく迎えていただきました 。日本の伝統食である発酵の力を活かし、これからの時代に求められる心と身体に美味しい食を追求する御殿場発のなっとう肉屋です。一から始まり、ずっと永く引き継がれる新たな食文化の創造を目指して参ります。

【会社概要】

社名：株式会社一永堂（いちえいどう）

本社所在地（店舗）：〒412-0042 静岡県御殿場市萩原626-3

代表取締役：足立香

事業内容：食品製造・卸・販売

設立：2026年3月15日

公式HP：https://ichieido.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

0550-88-8742

Email：71029＠ichieido.co.jp