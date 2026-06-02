期待の新連載『限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。』がスタート！ 漫画誌「JOUR7月号」6月2日発売

株式会社双葉社

JOUR7月号は、新連載『限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。』(漫画：みづき水脈、原作：夕日)がスタート！ エブリスタ×双葉社マンガ原作コンテスト受賞作を、『キス＆クライ～楽しい人生の滑り方～』で世代の異なる女性たちの日常を瑞々しく描いた実力派・みづき水脈先生がコミカライズします。オタク女子とハイスぺ御曹司の契約結婚から始まる、予測不能なラブストーリーにご注目ください♪

さらに、児童虐待というテーマを真正面から扱い、多くの読者の心に寄り添い続けてきた坂口みく先生の『ボイス～はじまりの家～』が、ついに最終回を迎えます。児童養護施設の子供たち、そして主人公・奏馬が辿り着く未来とは――？ 光差す感動の結末をお見逃しなく。

JOUR7月号もぜひお楽しみください。

●期待の新連載！ 限界オタクOL×ヤンデレ御曹司の0日婚から始まるラブストーリー

エブリスタ×双葉社マンガ原作コンテスト受賞作『限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。』(『引きこもりを夢見るオタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています』より改題)が、みづき水脈先生によってコミカライズ！ しがないOL・美也は、ある日、社長の息子に突然プロポーズされ、お金につられて0日婚をすることに!? 眉目秀麗でパーフェクトに見えた御曹司・透だが、実はこの男、とんでもなく愛が重かった…!! 第1話は巻中カラーで登場☆ 偏愛ヤンデレ御曹司の猛攻に翻弄されるジェットコースター・ラブストーリーをお楽しみください。

＜『限界オタクOLですが、ヤンデレ御曹司に婚姻届を突きつけられています。』作品あらすじ＞

経済的にもオタクとしても限界なOL・美也。そんな彼女のもとに、見た目も人当たりも良いパーフェクト御曹司・透が、突然、婚姻届を差し出してきて――!?

●『ボイス～はじまりの家～』、葛藤と成長の物語がついに完結！

児童養護施設を舞台に、子どもたちが心の奥底に抱える魂の叫びを、優しく、そして真摯に描きだしてきた坂口みく先生の『ボイス～はじまりの家～』がいよいよ感動の最終回を迎えます。

児童養護施設で働く主人公・奏馬は、施設の子供たちの成長の早さを実感する日々だが、先輩の臨床心理士・響のことが気がかりで…？ そんなある日、不審者に子供が襲われそうになり――。

奏馬たちが歩んできた月日と、彼らが辿り着く、優しくも力強いラストをぜひお見届けください！

＜『ボイス～はじまりの家～』作品あらすじ＞

児童養護施設「かのん」で新米の臨床心理士として働くことになった五十嵐奏馬。施設の子ども達が抱えるさまざまな苦しい現実を目の当たりにし、彼らに寄り添うとは一体どういうことなのかをつかめず悩む日々だったが、先輩の兎野響らの指導のもと、子供達と心の交流を繰り返す中で、本気でこの仕事に向き合う覚悟が芽生えて来て…？ 心の叫びに耳を傾けるヒューマンドラマ！

□JOUR公式HP

https://www.futabasha.co.jp/magazine/jour

□JOUR編集部公式X

@JOUR_hensyuubu

【雑誌概要】

JOUR 2026年7月号

発売日：2026年6月2日

定価：700円（税込）

判型：A5判

発行元：株式会社双葉社