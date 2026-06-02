丸みのあるデザインが特徴的な『アーチ形全身鏡』発売~鏡の前に立つたび気分が上がる、トレンド感デザイン~

タンスのゲン株式会社(画像：今回新たに発売したアーチ形全身鏡)

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、空間にやわらかな抜け感を演出するアーチ形デザインの全身鏡を発売したことをお知らせいたします。

本製品は、トレンド感のあるアーチフォルムと、壁掛け・立て掛け・スタンド設置に対応した3WAY仕様が特徴の全身鏡です。玄関や寝室、リビングなど幅広い空間に取り入れやすく、インテリア性と実用性を兼ね備えています。

◇空間になじむ、優しいアーチデザイン

本製品は、近年のインテリアトレンドとして注目を集める、アーチ形デザインを採用しています。やわらかな曲線が直線的になりがちな空間にアクセントを加え、圧迫感を抑えながら、落ち着いた雰囲気を演出します。

また、鏡をアーチ形にすることで、自然と視線が上に向くようになり、空間をより広く開放的に見せる効果も期待できます。さらに、角のない柔らかなフォルムは、映り込む空間の印象もやさしく見せるため、ナチュラルテイストをはじめとしたさまざまなインテリアとも相性がよく、置くだけでお部屋にトレンド感と上質な雰囲気をプラスすることが可能です。

（画像：空間のアクセントとなるアーチ形デザイン）（画像：アーチ形にすることで落ち着いた雰囲気に）◇ゆがみにくく、長く使えるガラスミラー

本製品は、クリアな映りで身だしなみをチェックできるガラスミラーを採用しています。アクリル製ミラーに比べ、ゆがみが少なく、毎日のコーディネート確認やメイクチェックも快適に行えます。

また、一般的なガラスに比べ、割れにくい強化ガラスを採用しています。

さらに、飛散防止フィルムを施しているので、万が一割れてしまっても破片が飛び散りにくく、ケガのリスクを軽減する安心設計です。

（画像：歪みが少なく毎日の身だしなみチェックも快適）（画像：飛散防止加工で万が一の時でも安心して使える）

◇スタイリッシュな印象を与えるアルミフレーム

（画像：スタイリッシュなアルミフレーム）（画像：薄型設計でお部屋に自然と馴染む）

本製品のフレームには、スタイリッシュな印象を与えるアルミを採用しています。さびにくく、ほこりが付いてもサッと拭きとることができ、お手入れも簡単です。

また、本製品は、厚み1.5cmの薄型設計になっているので、フレームの主張を抑え、空間に自然となじむミニマルなデザインに仕上げました。圧迫感を与えにくく、お部屋をすっきりと見せることができます。

◇設置場所に合わせて選べる置き方3WAY

本製品は、壁掛け、立て掛け、スタンドの3通り設置が可能です。設置場所やライフスタイル、設置場所やライフスタイル、見た目の好みに合わせてお使いいただけます。

■壁掛け設置

設置スペースが気になる方におすすめの壁掛けスタイルです。壁に掛けて設置するため場所を取らず、玄関などのスペースが限られている空間でも省スペースで設置することが可能です。

（画像：玄関の姿見として設置したイメージ）（画像：リビングに壁掛けで設置したイメージ）

■立て掛け設置

あえて壁に立て掛けることで、ラフでこなれた印象を演出できる設置方法です。圧迫感を抑えながら空間に抜け感を生み出し、インテリアのアクセントとしてもお楽しみいただけます。

（画像：立て掛けて設置したイメージ1）（画像：立て掛けて設置したイメージ2）

■スタンド設置

背面の付属スタンドを使用した設置方法です。鏡単体で自立するため、壁際はもちろんお部屋の中央やコーナー部分など、設置場所を選ばずお使いいただけます。レイアウト変更にも柔軟に対応できるため、お部屋の雰囲気や用途に合わせて自由な空間づくりをお楽しみいただけます。

（画像：スタンドで立てて設置したイメージ1）（画像：スタンドで立てて設置したイメージ2）◇設置後も安心して使える付属品付き

本製品は、毎日使うものだからこそ、安全かつ快適にご使用いただけるよう、クリーナークロス、滑り止めクッションシール、転倒防止金具が付属しています。立て掛けて使用する際のズレを軽減できる滑り止めクッションは、スタンド用とフレーム用の2種類をご用意。設置場所や使用シーンに合わせてお使いいただけます。

また、付属の転倒防止金具で壁に固定することで、万が一の揺れによる転倒リスクを軽減し、より安心してご使用いただけます。

さらに、鏡面を手軽にお手入れできるクリーナークロスも付属。サッと拭くだけで、いつでもクリアな映りを保ち、毎日の身だしなみチェックを快適にサポートします。

◇選べるカラーとサイズ（画像：スタイリッシュなブラック）（画像：上品なアクセントになるゴールド）

本製品は、スタイリッシュな印象を与えるブラックと空間に上品なアクセントを添えるゴールドの2色で展開しています。シンプルながら存在感のあるカラーリングで、幅広いインテリアに馴染みやすいデザインです。

また、設置場所や使用シーンに合わせて選べる2サイズ展開となっています。省スペースに設置しやすい幅50cmタイプは玄関やワンルームにも取り入れやすいサイズ感です。さらに、広範囲を映せる幅80タイプは全身コーディネートの確認や、空間をより広く見せたいお部屋におすすめです。

どちらもスリム設計で、圧迫感を抑えながらすっきりと設置していただけます。

◇販売情報

今回発売した『アーチ形全身鏡』は、タンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『アーチ形全身鏡』販売ページ

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/kagami/products/93700002

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/93700002/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/93700002.html