【資格の学校TAC】USCPA講座 オンライン特別セミナー「初めての方のUSCPA受験法」 6/5(金)20:00開催！

●会計力×英語力！グローバルに活躍できる資格として人気！

TAC株式会社TAC USCPA講座 オンラインセミナー

本セミナーでは、USCPAの受験を検討中の方を対象にしたセミナーで、USCPAの魅力や活躍の場、そして、受験方法などについて、USCPAの一通りのお話を60分でお伝えいたします。

簿記や英語のスキルを身に付けて、就職・転職に武器にしたい方、スキルアップを目指したい方、手に職をつけたい方にオススメです。

■セミナー概要

・日時：2026年6月5日（金）20:00~21:00

・所要時間：約60分

・参加者特典：【アンケート回答者全員に進呈】

TAC入会金10,000円免除券&USCPA講座受講料20,000円割引券を進呈

・その他：見逃し配信あり

セミナー予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html

●当セミナーでお話しすること

（１）USCPAの魅力

合格者の実際の活躍の場、そして、就職・転職の具体的な例をお伝えいたします。

（２）試験制度・受験スケジュールの立て方

州によって異なる受験要件についてお伝えすることで、自分の状況にあった受験州が想定できます。

（３）TACのコースの特長

2科目同時学習で効率受講、36ヵ月受講OK！、もしものためのお得な再受講制度など特長点をお伝え

いたします。

（４）TAC講義＆Becker体験

配信講義の体験視聴、Beckerオンライン演習ソフトを実際に使用して学習のイメージをお伝えいたし

ます。

セミナー予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html

｟もっと詳しくUSCPAを手軽に知りたい方！》

TAC USCPA講座デジタルパンフレット充実したパンフレットでUSCPAやTACのことがよくわかる！

USCPAの魅力や試験制度、またTACのコースの特長も知ることができるパンフレットをメールでお届けいたします。登録は簡単。ご興味のある方は是非、ご利用ください。

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《資格の学校TAC USCPA講座 公式X情報》

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USCPAに興味がある方は是非、フォローしてください。

■TAC国際資格 X URL： https://x.com/tac_kokusai

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/(https://www.tac-school.co.jp/)