【資格の学校TAC】USCPA講座 オンライン特別セミナー「初めての方のUSCPA受験法」 6/5(金)20:00開催！
TAC USCPA講座 オンラインセミナー
●会計力×英語力！グローバルに活躍できる資格として人気！
本セミナーでは、USCPAの受験を検討中の方を対象にしたセミナーで、USCPAの魅力や活躍の場、そして、受験方法などについて、USCPAの一通りのお話を60分でお伝えいたします。
簿記や英語のスキルを身に付けて、就職・転職に武器にしたい方、スキルアップを目指したい方、手に職をつけたい方にオススメです。
■セミナー概要
・日時：2026年6月5日（金）20:00~21:00
・所要時間：約60分
・参加者特典：【アンケート回答者全員に進呈】
TAC入会金10,000円免除券&USCPA講座受講料20,000円割引券を進呈
・その他：見逃し配信あり
セミナー予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html
●当セミナーでお話しすること
（１）USCPAの魅力
合格者の実際の活躍の場、そして、就職・転職の具体的な例をお伝えいたします。
（２）試験制度・受験スケジュールの立て方
州によって異なる受験要件についてお伝えすることで、自分の状況にあった受験州が想定できます。
（３）TACのコースの特長
2科目同時学習で効率受講、36ヵ月受講OK！、もしものためのお得な再受講制度など特長点をお伝え
いたします。
（４）TAC講義＆Becker体験
配信講義の体験視聴、Beckerオンライン演習ソフトを実際に使用して学習のイメージをお伝えいたし
ます。
セミナー予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html
｟もっと詳しくUSCPAを手軽に知りたい方！》
TAC USCPA講座デジタルパンフレット
充実したパンフレットでUSCPAやTACのことがよくわかる！
USCPAの魅力や試験制度、またTACのコースの特長も知ることができるパンフレットをメールでお届けいたします。登録は簡単。ご興味のある方は是非、ご利用ください。
カンタン登録ですぐ閲覧 :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa.html#anchor03
《資格の学校TAC USCPA講座 公式X情報》
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USCPAに興味がある方は是非、フォローしてください。
■TAC国際資格 X URL： https://x.com/tac_kokusai
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/(https://www.tac-school.co.jp/)